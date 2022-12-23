Boże Narodzenie и Nowy Rok: 55 польских слов на рождественско-новогоднюю тематику
23 декабря 2022, 19:31Читати новину українською
Рождественские и новогодние праздники уже наступают на пятки, поэтому пора уделить минутку для изучения польских слов на рождественскую тематику. Тем более, если планируете провести этот период в Польше.
Так, в продолжение темы изучения польского языка подготовили несколько слов и высказываний, которые помогут вам общаться о зимних праздниках с поляками. Ведь Рождество и Новый год – важные дни в Польше, объединяющие тысячи семей и сближающие друзей. Так что сохраняйте подборку зимне-праздничной польской лексики, которая пригодится для повседневного общения.
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Как говорить о зимних праздниках на польском языке
Сочельник и Рождество
- święto – праздник
- obchodzić / świętować – праздновать
- Wigilia – Сочельник
- Boże Narodzenie – Рождество
- msza święta – богослужение
- msza pasterska / pasterka – торжественная месса, которую отправляют ночью
- modlitwa – молитва
- kolędy – коляда
- szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп
- święta rodzina – пресвятая семья
- Jezus – Иисус
- Maria – Мария
- Józef – Иосиф
- pasterze – пастухи
- trzech królowie – три короля
- anioł – ангел
- gwiazda Betlejemska – Вифлеемская звезда
- żłób – ясли
- osioł – осел
- owce – овцы
- stół świąteczny – праздничный стол
- świeca – свеча
- opłatek – проскурка
- dwanaście potraw – 12 блюд
- barszcz czerwony z uszkami – красный борщ с ушками
- zupa grzybowa – грибной суп
- gołąbki z kaszą i grzybami – голубцы с кашей и грибами
- śledzie w śmietanie – сельдь в сметане
- ryba po grecku – рыба по-гречески
- karp – карп
- duszona kapusta z groszkiem – тушеная капуста с горохом
- kutia – кутья
- piernik – пряник
- pierogi – вареники
- bułka makowa – булка с маком
- kompot z suszonych owoców – компот из сухофруктов
Рождественские декорации
- choinka – елка
- ubierać choinkę – украшать елку
- bombka choinkowa – елочный шарик
- lampki choinkowe – гирлянда
- gwiazda – звезда
- wieniec iglasty – хвойный веник
- renifer – фигурка северного оленя
- kominek – камин
- pończochy – чулки
- latarka świąteczna – рождественский фонарь
Новый год / Nowy Rok
- sylwester – празднование с 31 декабря на 1 января
- słodycze świąteczne – праздничные сладости
- prezent – подарок
- zimne ognie – бенгальские огни
- fajerwerki или sztuczne ognie – фейерверк
- szampan – игристое вино
- kieliszek szampana – бокал игристого вина
- wiaderko do lodu – ведерко для льда.