Boże Narodzenie и Nowy Rok: 55 польских слов на рождественско-новогоднюю тематику

23 декабря 2022, 19:31
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Рождественские и новогодние праздники уже наступают на пятки, поэтому пора уделить минутку для изучения польских слов на рождественскую тематику. Тем более, если планируете провести этот период в Польше.

Так, в продолжение темы изучения польского языка подготовили несколько слов и высказываний, которые помогут вам общаться о зимних праздниках с поляками. Ведь Рождество и Новый год – важные дни в Польше, объединяющие тысячи семей и сближающие друзей. Так что сохраняйте подборку зимне-праздничной польской лексики, которая пригодится для повседневного общения.

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Как говорить о зимних праздниках на польском языке

Сочельник и Рождество

  • święto – праздник
  • obchodzić / świętować – праздновать
  • Wigilia – Сочельник
  • Boże Narodzenie – Рождество
  • msza święta – богослужение
  • msza pasterska / pasterka – торжественная месса, которую отправляют ночью
  • modlitwa – молитва
  • kolędy – коляда
  • szopka bożonarodzeniowa / szopka – вертеп
  • święta rodzina – пресвятая семья
  • Jezus – Иисус
  • Maria – Мария
  • Józef – Иосиф
  • pasterze – пастухи
  • trzech królowie – три короля
  • anioł – ангел
  • gwiazda Betlejemska – Вифлеемская звезда
  • żłób – ясли
  • osioł – осел
  • owce – овцы
  • stół świąteczny – праздничный стол
  • świeca – свеча
  • opłatek – проскурка
  • dwanaście potraw – 12 блюд
  • barszcz czerwony z uszkami – красный борщ с ушками
  • zupa grzybowa – грибной суп
  • gołąbki z kaszą i grzybami – голубцы с кашей и грибами
  • śledzie w śmietanie – сельдь в сметане
  • ryba po grecku – рыба по-гречески
  • karp – карп
  • duszona kapusta z groszkiem – тушеная капуста с горохом
  • kutia – кутья
  • piernik – пряник
  • pierogi – вареники
  • bułka makowa – булка с маком
  • kompot z suszonych owoców – компот из сухофруктов

Вертеп (szopka) / Фото pexels

Рождественские декорации

  • choinka – елка
  • ubierać choinkę – украшать елку
  • bombka choinkowa – елочный шарик
  • lampki choinkowe – гирлянда
  • gwiazda – звезда
  • wieniec iglasty – хвойный веник
  • renifer – фигурка северного оленя
  • kominek – камин
  • pończochy – чулки
  • latarka świąteczna – рождественский фонарь

Елка (choinka) / Фото pexels

Новый год / Nowy Rok

  • sylwester – празднование с 31 декабря на 1 января
  • słodycze świąteczne – праздничные сладости
  • prezent – подарок
  • zimne ognie – бенгальские огни
  • fajerwerki или sztuczne ognie – фейерверк
  • szampan – игристое вино
  • kieliszek szampana – бокал игристого вина
  • wiaderko do lodu – ведерко для льда.
Автор: Назарій Сорока