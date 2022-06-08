Як біженцям з України легалізуватися в Іспанії: коротка покрокова інструкція

Європа відкрила свої кордони для українців з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. І Іспанія – одна з тих країн, яка приймає наших біженців.

Іспанський уряд дав можливість українцям перебувати в країні та отримати тимчасовий захист. Там розглядають заяви переміщених людей з України за спрощеною процедурою. Сьогодні коротко опишемо усі кроки до легалізації в Іспанії.

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Як українцям легалізуватися в Іспанії: покрокова інструкція

Насамперед потрібно записатися телефоном на отримання листа про тимчасовий захист. Контакти різняться залежно від регіону. Усі номера телефонів доступні за посиланням.

По цьому запису слід піти і отримати аркуш із номером іноземця NIE, який вказаний на цьому документі. З собою прихопіть український паспорт.

Крім того, відразу або пізніше вам треба буде отримати номер SS (він потрібен, щоб, наприклад, отримувати зарплату, коли знайдете роботу) і картку медичного страхування SIP (вона потрібна, щоб отримувати безкоштовну медичну допомогу та знижки на ліки).

Далі необхідно записатися на прийом до місцевої поліції, аби подати документи на карту резидента TIE (вона пластикова і дійсна 2 роки).

За записом у поліції важливо прийти вчасно, один запис – одна людина. При собі потрібно мати аркуш тимчасового захисту, фото та підтвердження сплаченого мита 790 012. Тоді правоохоронці видадуть вам новий лист – resguardó.

З новим документом та паспортом через 30 – 60 днів слід забрати готову картку резидента за адресою, яка вказана на документі "resguardo" або там, де подавалися на картку.

Що корисно знати, перебуваючи в Іспанії

Оптимальні мобільні оператори: Vodafone, Digi, Lebara.

Vodafone, Digi, Lebara. Лояльні банки: Santander та BBVA.

Santander та BBVA. Благодійні організації, які допомагають українським біженцям: ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR.

ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR. Безкоштовно вивчати іспанську мову можна на курсах: UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI.

UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI. Популярні сервіси з пошуку житла: idealista, fotocasa, habitaclia.

idealista, fotocasa, habitaclia. Де шукати роботу: jooble, infojobs, milanuncios.

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Перший запис на реєстрацію в Іспанії, якщо ви перебуваєте в Барселоні, Мадриді, Малазі чи Аліканте, можна здійснити за цим номером +34 910 474 444.