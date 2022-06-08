Як біженцям з України легалізуватися в Іспанії: коротка покрокова інструкція

8 червня 2022 , 10:36
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Джерело:

телеграм-канал ІСПАНІЯ | ПЕРЕЇЗД

Європа відкрила свої кордони для українців з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. І Іспанія – одна з тих країн, яка приймає наших біженців.

Іспанський уряд дав можливість українцям перебувати в країні та отримати тимчасовий захист. Там розглядають заяви переміщених людей з України за спрощеною процедурою. Сьогодні коротко опишемо усі кроки до легалізації в Іспанії.

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Як українцям легалізуватися в Іспанії: покрокова інструкція

  • Насамперед потрібно записатися телефоном на отримання листа про тимчасовий захист. Контакти різняться залежно від регіону. Усі номера телефонів доступні за посиланням.
  • По цьому запису слід піти і отримати аркуш із номером іноземця NIE, який вказаний на цьому документі. З собою прихопіть український паспорт.
  • Крім того, відразу або пізніше вам треба буде отримати номер SS (він потрібен, щоб, наприклад, отримувати зарплату, коли знайдете роботу) і картку медичного страхування SIP (вона потрібна, щоб отримувати безкоштовну медичну допомогу та знижки на ліки).
  • Далі необхідно записатися на прийом до місцевої поліції, аби подати документи на карту резидента TIE (вона пластикова і дійсна 2 роки).
  • За записом у поліції важливо прийти вчасно, один запис – одна людина. При собі потрібно мати аркуш тимчасового захисту, фото та підтвердження сплаченого мита 790 012. Тоді правоохоронці видадуть вам новий лист – resguardó.
  • З новим документом та паспортом через 30 – 60 днів слід забрати готову картку резидента за адресою, яка вказана на документі "resguardo" або там, де подавалися на картку.
Зверніть увагу! Перший запис на реєстрацію в Іспанії, якщо ви перебуваєте в Барселоні, Мадриді, Малазі чи Аліканте, можна здійснити за цим номером +34 910 474 444.

Що корисно знати, перебуваючи в Іспанії

  • Оптимальні мобільні оператори: Vodafone, Digi, Lebara.
  • Лояльні банки: Santander та BBVA.
  • Благодійні організації, які допомагають українським біженцям: ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR.
  • Безкоштовно вивчати іспанську мову можна на курсах: UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI.
  • Популярні сервіси з пошуку житла: idealista, fotocasa, habitaclia.
  • Де шукати роботу: jooble, infojobs, milanuncios.

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Автор: Назарій Сорока