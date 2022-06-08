Як біженцям з України легалізуватися в Іспанії: коротка покрокова інструкція
8 червня 2022 , 10:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ІСПАНІЯ | ПЕРЕЇЗД
Європа відкрила свої кордони для українців з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. І Іспанія – одна з тих країн, яка приймає наших біженців.
Іспанський уряд дав можливість українцям перебувати в країні та отримати тимчасовий захист. Там розглядають заяви переміщених людей з України за спрощеною процедурою. Сьогодні коротко опишемо усі кроки до легалізації в Іспанії.
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Як українцям легалізуватися в Іспанії: покрокова інструкція
- Насамперед потрібно записатися телефоном на отримання листа про тимчасовий захист. Контакти різняться залежно від регіону. Усі номера телефонів доступні за посиланням.
- По цьому запису слід піти і отримати аркуш із номером іноземця NIE, який вказаний на цьому документі. З собою прихопіть український паспорт.
- Крім того, відразу або пізніше вам треба буде отримати номер SS (він потрібен, щоб, наприклад, отримувати зарплату, коли знайдете роботу) і картку медичного страхування SIP (вона потрібна, щоб отримувати безкоштовну медичну допомогу та знижки на ліки).
- Далі необхідно записатися на прийом до місцевої поліції, аби подати документи на карту резидента TIE (вона пластикова і дійсна 2 роки).
- За записом у поліції важливо прийти вчасно, один запис – одна людина. При собі потрібно мати аркуш тимчасового захисту, фото та підтвердження сплаченого мита 790 012. Тоді правоохоронці видадуть вам новий лист – resguardó.
- З новим документом та паспортом через 30 – 60 днів слід забрати готову картку резидента за адресою, яка вказана на документі "resguardo" або там, де подавалися на картку.
Що корисно знати, перебуваючи в Іспанії
- Оптимальні мобільні оператори: Vodafone, Digi, Lebara.
- Лояльні банки: Santander та BBVA.
- Благодійні організації, які допомагають українським біженцям: ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR.
- Безкоштовно вивчати іспанську мову можна на курсах: UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI.
- Популярні сервіси з пошуку житла: idealista, fotocasa, habitaclia.
- Де шукати роботу: jooble, infojobs, milanuncios.
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