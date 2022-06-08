Испанское правительство дало возможность украинцам находиться в стране и получить временную защиту. Там рассматривают заявления перемещенных людей из Украины по упрощенной процедуре. Сегодня кратко опишем все шаги по легализации в Испании.
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Как украинцам легализоваться в Испании: пошаговая инструкция
- В первую очередь нужно записаться по телефону на получение листа о временной защите. Контакты разные в зависимости от региона. Все номера телефонов доступны по ссылке.
- По этой записи следует пойти и получить лист с номером иностранца NIE, указанный на этом документе. Прихватите с собой украинский паспорт.
- Кроме того, сразу или позже вам нужно будет получить номер SS (он требуется, чтобы, например, получать зарплату, когда найдете работу) и карту медицинского страхования SIP (она нужна, чтобы получать бесплатную медицинскую помощь и скидки на лекарства).
- Далее необходимо записаться на прием в местную полицию, чтобы подать документы на карту резидента TIE (она пластиковая и действительна 2 года).
- За записью в полиции важно прийти вовремя, одна запись – один человек. При себе нужно иметь лист временной защиты, фото и подтверждение уплаченной пошлины 790012. Тогда правоохранители выдадут вам новое письмо – resguardó.
- С новым документом и паспортом через 30 – 60 дней следует забрать готовую карту резидента по адресу, указанному на документе "resguardo" или там, где подавались на карту.
Что полезно знать, находясь в Испании
- Оптимальные мобильные операторы: Vodafone, Digi, Lebara.
- Лояльные банки: Santander и BBVA.
- Благотворительные организации, помогающие украинским беженцам: ACCEM, ACNUR, CEAR, OAR.
- Бесплатно учить испанский язык можно на курсах: UNED, FEDELE, Fundación Aicad, EOI.
- Популярные сервисы по поиску жилья: idealista, fotocasa, habitaclia.
- Где искать работу: jooble, infojobs, milanuncios.
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