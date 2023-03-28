Як українці вплинули на економіку Польщі

Деякі українці повернулися на Батьківщину перед початком навчального року 2022/2023, аби забезпечити своїх дітей можливістю навчання в українській школі. До цього вони впливали на збільшення попиту на традиційні товари – харчі, одяг та медикаменти, впродовж попереднього року.

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Експерти заявляють, що порівняння проводиться за час, коли споживання біженців найбільше впливало на польський ринок, тому це занижує реальні результати.

Зменшення товарообігу у Польщі

Хоча експерти зазначають, що продажі палива та меблів суттєво знизилися, було зафіксоване зростання продажів одягу, автомобілів і фармацевтичних товарів.

На їхню думку, структура споживання свідчить про уповільнення економіки. Висока інфляція підірвала купівельну спроможність багатьох домогосподарств. У результаті більшу частину попереднього року спостерігалося падіння продажів електроніки та автомобілів. Низькі результати збережуться і в найближчі місяці – дані за березень також покажуть негативну динаміку, вважають фахівці.

Польський економічний інститут також зазначив, що обсяги будівництва у Польщі зросли на 6%, значно перевищивши ринкові прогнози. Зростання є насамперед результатом активізації будівництва об’єктів цивільного будівництва (+21,5%). Водночас у будівництві будинків і квартир спостерігаються погані результати (-2,8%), оцінюють експерти. Вони прогнозують збереження помірних результатів у будівельній галузі в найближчі місяці.