Как украинцы повлияли на экономику Польши

Некоторые украинцы вернулись на Родину перед началом учебного года 2022/2023, чтобы обеспечить своим детям возможность обучения в украинской школе. До этого они влияли на увеличение спроса на традиционные товары – продукты, одежду и медикаменты в течение предыдущего года.

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Эксперты заявляют, что сравнение проводится за время, когда потребление беженцев наибольшее влияние на польский рынок, поэтому это занижает реальные результаты.

Уменьшение товарооборота в Польше

Хотя эксперты отмечают, что продажи топлива и мебели существенно снизились, был зафиксирован рост продаж одежды, автомобилей и фармацевтических товаров.

По их мнению, структура потребления свидетельствует о замедлении экономики. Высокая инфляция взорвала покупательскую способность многих домохозяйств. В результате, большую часть предыдущего года наблюдалось падение продаж электроники и автомобилей. Низкие результаты сохранятся и в ближайшие месяцы – данные за март также покажут негативную динамику, считают специалисты.

Польский экономический институт отметил, что объемы строительства в Польше выросли на 6%, значительно превысив рыночные прогнозы. Рост является, прежде всего, результатом активизации строительства объектов гражданского строительства (+21,5%). В то же время, в строительстве домов и квартир наблюдаются плохие результаты (-2,8%), оценивают эксперты. Они прогнозируют сохранение умеренных результатов в строительной отрасли в ближайшие месяцы.