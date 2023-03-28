Так, оформлення багаторазового квитка може бути актуальним як для місцевих жителів, так і туристів, які планують досліджувати країну. Залежно від того міста, де ви перебуваєте, правила купівлі проїзного можуть відрізнятись. Для того, щоб уникнути незручностей та штрафів, сьогодні наголосимо на основних поради щодо оформлення проїзних квитків в різних містах Польщі.

Читайте також Що треба знати випускникам 8 класу в Польщі: основні нюанси

Що варто знати про проїзний у Варшаві

Проїзним у варшавському громадському транспорті слугує Warszawska Karta Miejska – це іменна міська карта з фотографією.

Такий квиток виготовляється безплатно – для цього треба звернутися у Punkt Obsługi Pasażerów та надати своє фото.

Щоб картка дала право на проїзд, її потрібно поповнити у переходах станції метро або на залізничних вокзалах.

Основні нюанси багаторазового квитка у Кракові

Проїзний тут – це Krakowska Karta Miejska або Krakow City Card.

Важливо знати, що отримати її можуть лише особи, які прописані або оплачують податки у Кракові.

Оформити проїзний можна за адресами: ul. Wielopole 1; ul. Podwale 3/5; os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta); Pętla autobusowa MPK Dworzec Główny Wschód ul. Pawia 5a; Dworzec Autobusowy Czyżyny, ul. Medweckigo 15.

Як оформити проїзний у Вроцлаві

Міська проїзна карта UrbanCard виготовляється як у фізичних відділеннях, так і онлайн.

Для цього треба звернутися до одного із центрів обслуговування пасажирів: ul. Grabiszyńska 9; ul. Prusa 75-79; ul. Racławicka 2-4; ul. Ładna 1c.

Також можна оформити заявку онлайн. Для цього достатньо заповнити відповідну форму на сайті.

Багаторазовий квиток для проїзду у транспорті Познані