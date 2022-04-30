За основу своєї роботи Натік Агаєв взяв старенький трамвай Tatra-T3. Цю модель інженери розробили ще у 1960 році.

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Свою ж 3D-модель Tatra-T3 художник створив у програмі 3ds Max. Чоловік змінив вигляд коліс та днища трамваю, що асоціюється з космічним кораблем. Це більш футуристичного вигляду додає потужна оптика, яка розташована на передньому бампері.

Футуристичний трамвай Tatra-T3 від Натіка Агаєва



Фото: інстаграм Натіка Агаева



Фото: інстаграм Натіка Агаева