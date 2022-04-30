За основу своей работы Натик Агаев взял старый трамвай Tatra-T3. Эту модель инженеры разработали еще в 1960 году.

И еще Компенсация за содержание украинских беженцев: кто может получить и как это сделать

Свою же 3D-модель Tatra-T3 художник создал в программе 3ds Max. Мужчина изменил облик колес и днища трамвая, ассоциирующегося с космическим кораблем. Это более футуристический вид добавляет мощная оптика, которая расположена на переднем бампере.

Футуристический трамвай Tatra-T3 от Натика Агаева



Фото: инстаграмм Натика Агаева