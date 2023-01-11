Як безплатно полетіти до Канади: українцям пропонують 300 квитків з Європи

В Канаді для громадян України діє спеціальна програма екстреного переїзду CUAET. Також міжнародні фонди продовжують організовувати спеціальні авіарейси та надавати безплатні авіаквитки до Канади для українських біженців.

Ukraine2Canada надає українцям безкоштовні квитки до Канади

Так, фонд Ukraine2Canada надає українцям безплатні квитки до Канади що два тижні. Цього разу реєстрація відкриється 17 січня. Розповідаємо, які умови участі у програмі.

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Отримати квитки від фонду можна на сторінці офіційного сайту. Реєстрація відкриється 17 січня о 17:00 за українським часом.

Якщо ви сподіваєтеся отримати квитки, обов'язково виконайте всі кваліфікаційні вимоги перед подачею заявки і, будь ласка, підготуйте всю свою документацію; вільні місця зазвичай заповнюються протягом першої години,

– попереджають в організації.

Отримані заявки будуть розглянуті та перевірені. Безплатні квитки видаватимуть в порядку живої черги. Слід зауважити, що початкова дата вашої подорожі буде не раніше, ніж через 30 днів з дати подання вашої заявки, тобто не швидше 17 лютого.

Для того, щоб пройти відбір, слід відповідати критеріям:

один із членів сім'ї повинен мати дозвіл на поїздку до Канади (CUAET);

кінцевою точкою має бути Канада;

внести всіх родичів до однієї заявки;

початкова дата поїздки – протягом 60 днів із дати подання заявки.

Після подання заявки ви отримаєте підтвердження електронною поштою. Це не підтвердження того, що у вас є квиток, а лише те, що вашу заявку отримано. Зверніть увагу, що заповнення заявки не підтверджує отримання квитків. Якщо вашу заявку буде схвалено, MOSAIC сконтактує з вами та надасть подальші інструкції.

Туристичний фонд Ukraine2Canada реалізує програму надання українцям 300 безплатних квитків до Канади спільно з урядом країни. Вильоти можуть бути із різних міст Європи.

Біженці з України зможуть отримати постійний статус у Канаді

Біженці з України, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, що запрацювала через повномасштабну російсько-українську війну, зможуть за бажання отримати постійний статус.

Впродовж 2022 року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі з них були біженцями. Разом з тим, з середини березня минулого року федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від громадян України.