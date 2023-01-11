Ukraine2Canada надає українцям безкоштовні квитки до Канади
Так, фонд Ukraine2Canada надає українцям безплатні квитки до Канади що два тижні. Цього разу реєстрація відкриється 17 січня. Розповідаємо, які умови участі у програмі.
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Отримати квитки від фонду можна на сторінці офіційного сайту. Реєстрація відкриється 17 січня о 17:00 за українським часом.
Якщо ви сподіваєтеся отримати квитки, обов'язково виконайте всі кваліфікаційні вимоги перед подачею заявки і, будь ласка, підготуйте всю свою документацію; вільні місця зазвичай заповнюються протягом першої години,
– попереджають в організації.
Отримані заявки будуть розглянуті та перевірені. Безплатні квитки видаватимуть в порядку живої черги. Слід зауважити, що початкова дата вашої подорожі буде не раніше, ніж через 30 днів з дати подання вашої заявки, тобто не швидше 17 лютого.
Для того, щоб пройти відбір, слід відповідати критеріям:
- один із членів сім'ї повинен мати дозвіл на поїздку до Канади (CUAET);
- кінцевою точкою має бути Канада;
- внести всіх родичів до однієї заявки;
- початкова дата поїздки – протягом 60 днів із дати подання заявки.
Після подання заявки ви отримаєте підтвердження електронною поштою. Це не підтвердження того, що у вас є квиток, а лише те, що вашу заявку отримано. Зверніть увагу, що заповнення заявки не підтверджує отримання квитків. Якщо вашу заявку буде схвалено, MOSAIC сконтактує з вами та надасть подальші інструкції.
Туристичний фонд Ukraine2Canada реалізує програму надання українцям 300 безплатних квитків до Канади спільно з урядом країни. Вильоти можуть бути із різних міст Європи.
Біженці з України зможуть отримати постійний статус у Канаді
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