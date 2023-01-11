Ukraine2Canada надає українцям безкоштовні квитки до Канади

Так, фонд Ukraine2Canada надає українцям безплатні квитки до Канади що два тижні. Цього разу реєстрація відкриється 17 січня. Розповідаємо, які умови участі у програмі.

Читайте також Лоукостер Wizz Air анонсував старт 5 нових рейсів з Італії

Отримати квитки від фонду можна на сторінці офіційного сайту. Реєстрація відкриється 17 січня о 17:00 за українським часом.

Якщо ви сподіваєтеся отримати квитки, обов'язково виконайте всі кваліфікаційні вимоги перед подачею заявки і, будь ласка, підготуйте всю свою документацію; вільні місця зазвичай заповнюються протягом першої години,

– попереджають в організації.

Отримані заявки будуть розглянуті та перевірені. Безплатні квитки видаватимуть в порядку живої черги. Слід зауважити, що початкова дата вашої подорожі буде не раніше, ніж через 30 днів з дати подання вашої заявки, тобто не швидше 17 лютого.

Для того, щоб пройти відбір, слід відповідати критеріям:

один із членів сім'ї повинен мати дозвіл на поїздку до Канади (CUAET);

кінцевою точкою має бути Канада;

внести всіх родичів до однієї заявки;

початкова дата поїздки – протягом 60 днів із дати подання заявки.

Після подання заявки ви отримаєте підтвердження електронною поштою. Це не підтвердження того, що у вас є квиток, а лише те, що вашу заявку отримано. Зверніть увагу, що заповнення заявки не підтверджує отримання квитків. Якщо вашу заявку буде схвалено, MOSAIC сконтактує з вами та надасть подальші інструкції.

Туристичний фонд Ukraine2Canada реалізує програму надання українцям 300 безплатних квитків до Канади спільно з урядом країни. Вильоти можуть бути із різних міст Європи.

Біженці з України зможуть отримати постійний статус у Канаді

Біженці з України, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, що запрацювала через повномасштабну російсько-українську війну, зможуть за бажання отримати постійний статус.

До слова! Впродовж 2022 року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі з них були біженцями. Разом з тим, з середини березня минулого року федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від громадян України.