Так, впродовж поточного року літаки бюджетного авіаперевізника Wizz Air почнуть виконувати 5 нових рейсів. Лоукостер планує обслуговувати два маршрути з Мілану та три – з Риму.

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5 нових рейсів Wizz Air з Італії

Мілан Мальпенса (Італія) – Мадрид (Іспанія)

Мальпенса (Італія) – (Іспанія) Мілан Мальпенса (Італія) – Абу-Дабі (ОАЕ)

Мальпенса (Італія) – (ОАЕ) Рим Фʼюмічіно (Італія) – Вільнюс (Литва)

Фʼюмічіно (Італія) – (Литва) Рим Фʼюмічіно (Італія) – Меммінген (Німеччина)

Фʼюмічіно (Італія) – (Німеччина) Рим Фʼюмічіно (Італія) – Мадейра (Португалія)

Старт усіх нових рейсів запланований на квітень – вересень 2023 року. Відтак, з Мілана до Мадрида і в Абу-Дабі Wizz Air почне літати з 24 липня щодня. Рейс Рим – Вільнюс угорський лоукостер почне обслуговувати з 4 квітня два рази на тиждень, а з Риму до Меммінгена можна буде добратися літаком Wizz Air з 5 вересня два рази на тиждень. Тим часом рейс Рим – Мадейра поки ще не внесений у розклад.

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Так, наприклад, з Мілану в Абу-Дабі можна буде долетіти за 110 євро в одну сторону.

Нові рейси Wizz Air з Італії / Фото фейсбук Wizz Air