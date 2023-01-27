То як швидше та легше адаптуватися у Великій Британії? Аби вільно спілкуватись з корінними мешканцями, важливо не лише добре знати англійську, але й розуміти британську культуру й менталітет. Розповідаємо про деякі основні нюанси.

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6 особливостей британців

Ввічливість

Британці ввічливі не лише на словах. Вони "не лізуть поперед батька", намагаючись першими потрапити в метро, завжди чекають своєї черги тощо. Також за правилами етикету не прийнято гучно говорити у громадських місцях.

Особисті межі

Британці зазвичай, дотримуються дистанції зі співрозмовником. У них це виходить інтуїтивно. Тут навіть познайомитись без важливої причини – порушення особистих кордонів.

Самоконтроль

Британці не звикли показувати свої емоції назагал. Основна причина такої поведінки, яка виховується ще змалечку і є невіддільною частиною менталітету, це турбота про оточення. Адже вважають, що надмірна емоційність може дошкуляти іншим.

Консерватизм

Британці дуже цінують традиції. Тяга до змін скоріше їх дивує, аніж надихає. Варто пам‘ятати це, коли будете пропонувати новим знайомим з Британії щось незвичне для них.

Почуття гумору

Місцеві мешканці обожнюють каламбури, іронічні зауваження та применшення. Останнє – особливість британського гумору.

Економність

Англійці дуже економні, навіть, якщо гарно заробляють. Це їхня звичка та особливість національного характеру.