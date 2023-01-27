Так как быстрее и легче адаптироваться в Великой Британии? Чтобы свободно общаться с коренными жителями, важно не только хорошо знать английский, но и понимать британскую культуру и менталитет. Рассказываем о некоторых основных нюансах.
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6 особенностей британцев
Вежливость
Британцы вежливы не только на словах. Они "не лезут поперед батьки", пытаясь первыми попасть в метро, всегда ждут своей очереди и т.д. Также по правилам этикета не принято громко говорить в общественных местах.
Личные пределы
Британцы обычно соблюдают дистанцию с собеседником. У них это выходит интуитивно. Здесь даже познакомиться без важной причины – нарушение личных границ.
Самоконтроль
Британцы не привыкли всем показывать свои эмоции. Основная причина такого поведения, которое воспитывается еще с детства и является неотъемлемой частью менталитета, это забота об окружающих. Ведь считают, что чрезмерная эмоциональность может донимать других.
Консерватизм
Британцы очень ценят традиции. Тяга к переменам скорее их удивляет, чем вдохновляет. Следует помнить это, когда будете предлагать новым знакомым из Британии что-то необычное для них.
Чувство юмора
Местные жители обожают каламбуры, иронические замечания и умаления. Последнее – особенность британского юмора.
Экономность
Англичане очень экономны, даже если хорошо зарабатывают. Это их привычка и особенность национального характера.