Так как быстрее и легче адаптироваться в Великой Британии? Чтобы свободно общаться с коренными жителями, важно не только хорошо знать английский, но и понимать британскую культуру и менталитет. Рассказываем о некоторых основных нюансах.

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6 особенностей британцев

Вежливость

Британцы вежливы не только на словах. Они "не лезут поперед батьки", пытаясь первыми попасть в метро, всегда ждут своей очереди и т.д. Также по правилам этикета не принято громко говорить в общественных местах.

Личные пределы

Британцы обычно соблюдают дистанцию с собеседником. У них это выходит интуитивно. Здесь даже познакомиться без важной причины – нарушение личных границ.

Самоконтроль

Британцы не привыкли всем показывать свои эмоции. Основная причина такого поведения, которое воспитывается еще с детства и является неотъемлемой частью менталитета, это забота об окружающих. Ведь считают, что чрезмерная эмоциональность может донимать других.

Консерватизм

Британцы очень ценят традиции. Тяга к переменам скорее их удивляет, чем вдохновляет. Следует помнить это, когда будете предлагать новым знакомым из Британии что-то необычное для них.

Чувство юмора

Местные жители обожают каламбуры, иронические замечания и умаления. Последнее – особенность британского юмора.

Экономность

Англичане очень экономны, даже если хорошо зарабатывают. Это их привычка и особенность национального характера.