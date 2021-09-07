Нарушителем закона оказался 35-летний киевлянин. Об этом сообщили украинские пограничники.
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Что известно о контрабанде гаджетов Apple
Мужчина пытался тайком провезти на родину более 2,3 тысячи комплектующих через пункт пропуска "Шегини". Сделать это ему помешала детальная проверка автомобиля. Его микроавтобус торговой марки Mercedes-Benz тщательно осмотрели и обнаружили контрабанду в багажном отделении, под подержанными запчастями.
В автомобиле украинца были:
- 775 смартфонов различных моделей;
- 1,3 тысячи наушников;
- 10 дисплеев;
- 134 планшеты;
- 73 ноутбуки;
- 40 ручек.
Он вез как новую, так и бывшую в употреблении технику. Общее количество новой продукции составило более 1,7 тысячи единиц, употребляемой – около 600 единиц.
На границе с Польшей пограничники обнаружили крупную партию гаджетов Apple / Фото Государственная пограничная служба Украины
На границе с Польшей пограничники обнаружили крупную партию гаджетов Apple / Фото Государственная пограничная служба Украины