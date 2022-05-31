WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі

Лоукостер планує працевлаштувати їх до своєї команди бортпровідників. Здебільшого шукають членів екіпажу з досвідом роботи, втім, можуть взяти і без досвіду. До того ж є й інші вакансії в сфері авіації.

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Які вимоги до потенційних працівників

володіти англійською та ще однією східноєвропейською мовою;

мати вищу освіту;

мати закордонний паспорт;

вміти плавати;

вміти налагоджувати комунікацію з людьми.

В компанії обіцяють конкурентну заробітну плату, можливості для навчання і професійного розвитку, безкоштовну форму та харчування екіпажу під час польотів, необмежену кількість квитків зі знижками для себе та близьких.

Зазначається, що набирати команду планують на базах Wizz у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську і Катовіце.

Увага! Податися на вакансії можна онлайн на сайті компанії.

KLM пропонує українцям знижку на авіаквитки

Нідерландські авіалінії KLM пропонують українцям спеціальні тарифи на перельоти. Авіаквитки зі знижкою можна придбати з Угорщини, Польщі та Румунії за будь-яким європейським напрямком авіакомпанії.

Така пропозиція діє для бронювання до 30 червня 2022 року і тільки на квитки в один бік.