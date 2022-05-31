WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше

Лоукостер планирует трудоустроить их в свою команду бортпроводников. В большинстве ищут членов экипажа с опытом работы, впрочем, могут взять и без опыта. К тому же, есть и другие вакансии в сфере авиации.

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Какие требования к потенциальным работникам

владеть английским и еще одним восточноевропейским языком;

иметь высшее образование;

иметь загранпаспорт;

уметь плавать;

уметь налаживать коммуникацию с людьми.

В компании обещают конкурентную заработную плату, возможности для обучения и профессионального развития, бесплатную форму и питание экипажа во время полетов, огромное количество билетов со скидками для себя и близких.

Отмечается, что набирать команду планируется на базах Wizz в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Катовице.

Внимание! Податься на вакансии можно онлайн на сайте компании.

KLM предлагает украинцам скидку на авиабилеты

Нидерландские авиалинии KLM предлагают украинцам специальные тарифы на перелеты. Авиабилеты со скидкой можно приобрести из Венгрии, Польши и Румынии по любому европейскому направлению авиакомпании.

Такое предложение действует для бронирования до 30 июня 2022 года, и только на билеты в одну сторону.