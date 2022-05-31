WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше
Лоукостер планирует трудоустроить их в свою команду бортпроводников. В большинстве ищут членов экипажа с опытом работы, впрочем, могут взять и без опыта. К тому же, есть и другие вакансии в сфере авиации.
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Какие требования к потенциальным работникам
- владеть английским и еще одним восточноевропейским языком;
- иметь высшее образование;
- иметь загранпаспорт;
- уметь плавать;
- уметь налаживать коммуникацию с людьми.
В компании обещают конкурентную заработную плату, возможности для обучения и профессионального развития, бесплатную форму и питание экипажа во время полетов, огромное количество билетов со скидками для себя и близких.
Отмечается, что набирать команду планируется на базах Wizz в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Катовице.
KLM предлагает украинцам скидку на авиабилеты
Нидерландские авиалинии KLM предлагают украинцам специальные тарифы на перелеты. Авиабилеты со скидкой можно приобрести из Венгрии, Польши и Румынии по любому европейскому направлению авиакомпании.
Такое предложение действует для бронирования до 30 июня 2022 года, и только на билеты в одну сторону.