WizzAir примет на работу более 100 украинцев в Польше

Лоукостер планирует трудоустроить их в свою команду бортпроводников. В большинстве ищут членов экипажа с опытом работы, впрочем, могут взять и без опыта. К тому же, есть и другие вакансии в сфере авиации.

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Какие требования к потенциальным работникам

  • владеть английским и еще одним восточноевропейским языком;
  • иметь высшее образование;
  • иметь загранпаспорт;
  • уметь плавать;
  • уметь налаживать коммуникацию с людьми.

В компании обещают конкурентную заработную плату, возможности для обучения и профессионального развития, бесплатную форму и питание экипажа во время полетов, огромное количество билетов со скидками для себя и близких.

Отмечается, что набирать команду планируется на базах Wizz в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Катовице.

KLM предлагает украинцам скидку на авиабилеты

Нидерландские авиалинии KLM предлагают украинцам специальные тарифы на перелеты. Авиабилеты со скидкой можно приобрести из Венгрии, Польши и Румынии по любому европейскому направлению авиакомпании.

Такое предложение действует для бронирования до 30 июня 2022 года, и только на билеты в одну сторону.