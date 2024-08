Авіаперевізник заявляє, що це перша в історії пропозиція такого роду в Європі. Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

Читайте також Як максимально зіпсувати відпустку: туристи поділилися своїми найжахливішими історіями

Wizz Air запускає майже безлімітний річний проїзний

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала новий проїзний, який дозволяє клієнтам подорожувати необмежену кількість разів до всіх міжнародних напрямків протягом року. Пасажири повинні будуть сплатити фіксований збір у розмірі 9,99 євро за кожен сегмент польоту, який стягується у валюті бронювання.

Вартість передплати – 499 євро, якщо оформити її 14 – 15 серпня 2024 року, з 16 серпня вартість послуги підніметься до 599 євро.

Забронювати рейс за All You Can Fly необхідно мінімум за 3 дні до дати вильоту, якщо на той момент на обраному напрямку будуть вільні місця. Послуга поширюватиметься на рейси авіакомпанії, які виконуватимуться з 25 вересня 2024 року.



Wizz Air запускає безлімітну кількість перельотів / Фото Wizz Air

Що ще треба знати?

У цей тариф входить тільки один предмет ручної поклажі (40 x 30 x 20 сантиметрів), за решту багажу доведеться доплатити.

На початковому етапі Wizz Air планує надати загалом 10 тисяч членств All You Can Fly. Під час реєстрації клієнтам слід вказати свій основний аеропорт у мережі.

Серед переваг цієї пропозиції:

Фіксована періодична плата.

Різноманітність маршрутів.

Гнучкі плани.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.