Авиаперевозчик заявляет, что это первое в истории предложение такого рода в Европе. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Wizz Air запускает почти безлимитный годовой проездной

Авиакомпания Wizz Air анонсировала новый проездной, который позволяет клиентам путешествовать неограниченное количество раз по всем международным направлениям в течение года. Пассажиры должны будут оплатить фиксированный сбор в размере 9,99 евро за каждый сегмент полета, который взимается в валюте бронирования.

Стоимость подписки – 499 евро, если оформить ее 14 – 15 августа 2024 года, с 16 августа стоимость услуги поднимется до 599 евро.

Забронировать рейс по All You Can Fly необходимо минимум за 3 дня до даты вылета, если на тот момент на выбранном направлении будут свободные места. Услуга будет распространяться на рейсы авиакомпании, которые будут выполняться с 25 сентября 2024 года.



Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов / Фото Wizz Air

Что еще надо знать?

В этот тариф входит только один предмет ручной клади (40 x 30 x 20 сантиметров), за остальной багаж придется доплатить.

На начальном этапе Wizz Air планирует предоставить всего 10 тысяч членств All You Can Fly. При регистрации клиентам следует указать свой основной аэропорт в сети.

Среди преимуществ этого предложения:

Фиксированная периодическая плата.

Разнообразие маршрутов.

Гибкие планы.

