Wizz Air анонсував 7 нових рейсів Європою та Азією

Угорський лоукостер Wizz Air продовжує розширяти свою мережу рейсів. На цей раз нові маршрути сполучатимуть здебільшого Європу та Азію.

Так, бюджетна авіакомпанія Wizz Air повідомила про відкриття сім нових напрямків. У 2023 році більше літаків почне літати до столиці Вірменії – Єреван.

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7 нових авіарейсів Wizz Air

Дортмунд (Німеччина) – Єреван (Вірменія);

(Німеччина) – (Вірменія); Прага (Чехія) – Єреван (Вірменія);

(Чехія) – (Вірменія); Катовіце (Польща) – Єреван (Вірменія);

(Польща) – (Вірменія); Софія (Болгарія) – Єреван (Вірменія);

(Болгарія) – (Вірменія); Бухарест (Румунія) – Люксембург (Люксембург);

(Румунія) – (Люксембург); Бухарест (Румунія) – Скіатос (Греція);

(Румунія) – (Греція); Тімішоара (Румунія) – Закінф (Греція).

Старт усіх анонсованих маршрутів запланований на квітень – червень 2023 року. Майже усі рейси виконуватимуться двічі на тиждень. Крім напрямку Тімішоара (Румунія) – Закінф (Греція). Цей маршрут Wizz Air обслуговуватиме лише один раз на тиждень.

Квитки на нові напрямки уже доступні на сайті авіакомпанії.



Нові рейси Wizz Air / Фото фейсбук Wizz Air