Так, бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии семи новых направлений. В 2023 году больше самолетов начнет летать в столицу Армении – Ереван.

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7 новых авиарейсов Wizz Air

Дортмунд (Германия) – Ереван (Армения);

(Германия) – (Армения); Прага (Чехия) – Ереван (Армения);

(Чехия) – (Армения); Пытаете (Польша) – Ереван (Армения);

(Польша) – (Армения); София (Болгария) – Ереван (Армения);

(Болгария) – (Армения); Бухарест (Румыния) – Люксембург (Люксембург);

(Румыния) – (Люксембург); Бухарест (Румыния) – Скиатос (греция);

(Румыния) – (греция); Тимишоара (Румыния) – Закинф (греция).

Старт всех анонсированных маршрутов намечен на апрель – июнь 2023 года. Почти все рейсы будут выполняться дважды в неделю. Кроме направления Тимишоара (Румыния) – Закинф (Греция). Этот маршрут Wizz Air будет обслуживать всего один раз в неделю.