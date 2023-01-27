Так, бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии семи новых направлений. В 2023 году больше самолетов начнет летать в столицу Армении – Ереван.
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7 новых авиарейсов Wizz Air
- Дортмунд (Германия) – Ереван (Армения);
- Прага (Чехия) – Ереван (Армения);
- Пытаете (Польша) – Ереван (Армения);
- София (Болгария) – Ереван (Армения);
- Бухарест (Румыния) – Люксембург (Люксембург);
- Бухарест (Румыния) – Скиатос (греция);
- Тимишоара (Румыния) – Закинф (греция).
Старт всех анонсированных маршрутов намечен на апрель – июнь 2023 года. Почти все рейсы будут выполняться дважды в неделю. Кроме направления Тимишоара (Румыния) – Закинф (Греция). Этот маршрут Wizz Air будет обслуживать всего один раз в неделю.