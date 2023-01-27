Так, бюджетна авіакомпанія Wizz Air повідомила про відкриття сім нових напрямків. У 2023 році більше літаків почне літати до столиці Вірменії – Єреван.
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7 нових авіарейсів Wizz Air
- Дортмунд (Німеччина) – Єреван (Вірменія);
- Прага (Чехія) – Єреван (Вірменія);
- Катовіце (Польща) – Єреван (Вірменія);
- Софія (Болгарія) – Єреван (Вірменія);
- Бухарест (Румунія) – Люксембург (Люксембург);
- Бухарест (Румунія) – Скіатос (Греція);
- Тімішоара (Румунія) – Закінф (Греція).
Старт усіх анонсованих маршрутів запланований на квітень – червень 2023 року. Майже усі рейси виконуватимуться двічі на тиждень. Крім напрямку Тімішоара (Румунія) – Закінф (Греція). Цей маршрут Wizz Air обслуговуватиме лише один раз на тиждень.