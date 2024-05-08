Він включає доповнення до ручної поклажі, пріоритетну посадку, можливість безплатно вибрати стандартне місце та реєстрацію на рейс за 30 днів до вильоту. Ще деталі цієї пропозиції – далі у матеріалі!

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Wizz Air запровадила новий тариф

Wizz Smart слідує за бюджетним тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів.

На відміну від базового тарифу, Wizz Smart дозволяє взяти на борт літака на додаток до маленької ручної поклажі ще й валізу на коліщатках або іншу сумку з габаритами до 55х40х23 сантиметрів та вагою до 10 кілограмів. Він також включає пріоритетну посадку, безплатний вибір стандартного місця та можливість зареєструватися на рейс за 30 днів до вильоту.

Передбачається, що весь пакет послуг в одному тарифі Wizz Smart коштуватиме дешевше, ніж Basic із послугами, які потрібно докупити. Але перед бронюванням все ж таки краще звірити ціни.



Тарифи Wizz Air у травні 2024 року / Скриншот з сайту авіакомпанії

Наразі Wizz Air має два варіанти тарифів для продажу квитків. Тариф Wizz Go включає невелику ручну поклажу, стандартний вибір місця та 20 кілограмів багажу. До появи нового тарифу Wizz Go включав більше послуг – велику ручну поклажу, пріоритетну реєстрацію та безплатну реєстрацію в аеропорту.

Найдорожчий тариф Wizz Plus включає велику та маленьку ручну поклажу, 32 кілограми багажу, вибір будь-якого місця без доплати, безплатну реєстрацію в аеропорту, відсутність збору за зміну рейсу та можливість повернути квиток із зарахуванням коштів на Wizz-рахунок.

У Wizz Air влаштували розпродажі

До 20-ї річниці польоту у Wizz Air запустили серію розпродажів квитків. Вона стартувала 30 квітня і триватиме 20 днів. Людям рекомендують не втрачати нагоди й влаштувати собі справжній квитковий шопінг.

Усі деталі розпродажів наразі не розкривають. Пасажири дізнаватимуться, на що мають знижку у день її дії. Стежити за новинами варто на офіційному сайті лоукостера.