Wizz Air втратив колосальні гроші: чи вплине це на ціну квитків

Угорський лоукостер Wizz Air переживає не найкращі часи. Раніше через проблеми з двигунами літаків довелося скасувати десятки рейсів. А тепер стало відомо, що авіакомпанія втратила 80 мільйонів євро.

Фінансовий рік Wizz Air розпочався 1 квітня 2023 року й тривав до 31 березня 2024. Саме за цей час лоукостер втратив 80 мільйонів євро.

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Що стало причиною

Через війну ХАМАС з Ізраїлем восени 2023 року Wizz Air скасував рейси на територію країни. Окрім того, ситуація на Близькому Сході вкрай негативно вплинула на польоти до Йорданії та Єгипту. Також суттєво зменшилися доходи Wizz Air від продажу додаткових послуг.

Відновив польоти до Ізраїлю Wizz Air навесні 2024 року. Водночас спершу лоукостер був змушений користуватися лише терміналом 3, який вирізняється високими цінами. До слова, ірландський лоукостер Ryanair через це скасував всі рейси на територію країни.

Тим часом бюджетний термінал 3 (призначений для бюджетних авіакомпаній) запрацював лише у червні 2024 року. Водночас очікують, що це дуже позитивно вплине на поїздки до Ізраїлю.

Чи зростуть ціни на квитки Wizz Air

Попри фінансові складнощі, вочевидь, Wizz Air наразі не планує підвищувати ціни на квитки. Принаймні жодних офіційних заяв на цю тему наразі не робили.