Зокрема, мовиться про поїзди №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро. Вони тепер курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ.
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Пасажири, які будуть подорожувати цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як і раніше, у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ тепер так:
Зміна 1
Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ буде прибувати на станцію Дорохуськ о 06:45, у поїзді прикордонно-митний контроль триватиме до 08:15.
Пересадний поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.
Зміна 2
Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ - Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді триватимуть перевірки.
Поїзди з України до Польщі тепер курсуватимуть зі змінами / Скриншот з телеграму УЗ
Пересадний поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.
Водночас поїзди №19/20 Київ – Хелм, №119 Дніпро – Хелм, №24 Хелм – Київ будуть їздити до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ – Варшава – Київ також залишається незмінним.
Крім того, зазначається, що ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня. Переглянути розклад руху та придбати квитки можна в застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.