Wizz Air влаштує загадковий переліт з Венеції: квитки безкоштовні

Угорський лоукостер Wizz Air влаштує рейс з Венеції з безкоштовними квитками у невідомому напрямку. Загадковий переліт має відбутися 15 березня.

Wizz Air влаштує загадковий переліт з безплатними квитками

Отримати квитки зможуть 50 переможців конкурсу. Авіакомпанія проводить його на своїй сторінці в Instagram.

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Кожен переможець отримає:

безкоштовні квитки на себе та компаньйона;

туристичну страховку;

оплачене бронювання на 4 ночі в готелі у місті, в якому приземлиться літак.

Як взяти участь

Щоб стати учасником конкурсу та претендентом на перемогу, потрібно підписатися на сторінку Wizz Air в Instagram, оприлюднити на своїй сторінці фотографію з подорожей з тегами #GetLostwithWizz, #GetLostWIZZItaly та позначити акаунт лоукостера @WizzAir.

Виконати умови можна до 6 березня.

Журі Wizz Air обере переможців найкращих постів. Найбільше шансів отримати безкоштовні квитки мають мандрівники з найбільш креативними, пригодницькими та захопливими світлинами з найбільшим охопленням.

Для чого Wizz Air проводить такий конкурс

Подібний конкурс є частиною рекламної стратегії Wizz Air. Це допомагає лоукостеру краще продавати свої послуги та збільшувати кількість підписників у соціальних мережах.

За умовами конкурсу, потрібно підписатися на сторінку Wizz Air в Instagram та позначити авіакомпанію в кожній фотографії, яка бере участь в змаганнях за безплатні квитки. Отже, всі учасники конкурсу рекламують сторінку лоукостера та збільшують йому число підписників в Instagram.