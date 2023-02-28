Wizz Air устроит загадочный перелет с бесплатными билетами
Получить билеты могут 50 победителей конкурса. Авиакомпания проводит его на своей странице в Instagram.
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Каждый победитель получит:
- бесплатные билеты на себя и компаньона;
- туристическую страховку;
- оплаченное бронирование на 4 ночи в отеле в городе, где приземлится самолет.
Как принять участие
Чтобы стать участником конкурса и претендентом на победу, нужно подписаться на страницу Wizz Air в Instagram, обнародовать на своей странице фотографию из путешествий с тегами #GetLostwithWizz, #GetLostWIZZItaly и отметить аккаунт лоукостера @WizzAir.
Выполнить условия можно до 6 марта.
Жюри Wizz Air выберет победителей лучших постов. Больше шансов получить бесплатные билеты имеют путешественники с наиболее креативными, приключенческими и увлекательными фотографиями с наибольшим охватом.
Для чего Wizz Air проводит такой конкурс
Подобный конкурс является частью рекламной стратегии Wizz Air. Это помогает лоукостеру лучше продавать свои услуги и увеличивать количество подписчиков в социальных сетях.
По условиям конкурса, нужно подписаться на страницу Wizz Air в Instagram и отметить авиакомпанию на каждой фотографии, участвующей в соревнованиях за бесплатные билеты. Так, все участники конкурса рекламируют страницу лоукостера и увеличивают число подписчиков в Instagram.