Так, ірландський лоукостер Ryanair на літній період планує запустити 6 нових рейсів. Частина з них сполучатиме європейські країни, а частина літатиме до Африки.

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6 нових рейсів Ryanair

Барселона (Іспанія) – Уарзазат (Марокко)

(Іспанія) – (Марокко) Мадрид (Іспанія) – Ессуейра (Марокко)

(Іспанія) – (Марокко) Лондон Станстед (Англія) – Уарзазат (Марокко)

(Англія) – (Марокко) Лондон Станстед (Англія) – Віго (Іспанія)

(Англія) – (Іспанія) Піза (Італія) – Копенгаген (Данія)

(Італія) – (Данія) Піза (Італія) – Кос (Греція)

Старт усіх нових рейсів припадає на березень та липень 2023 року. Відтак, з Барселони до Уарзазату, що в Марокко, Ryanair почне літати з 26 березня два рази на тиждень. Ще один напрямок з Іспанії до Марокко (Мадрид – Ес-Сувейра) авіакомпанія почне обслуговувати з 27 березня, також два рази на тиждень. Старт рейсів Лондон Станстед – Віго та Лондон Станстед – Уарзазат запланований на 28 березня, перший виконуватиметься три рази на тиждень, другий – два рази на тиждень.

З Пізи до Копенгагена літаки лоукостера почнуть літати з 2 липня два рази на тиждень. А рейс Піза – Кос стартує з 3 липня і також виконуватиметься два рази на тиждень.

Квитки на нові рейси уже в продажу, і їх можна купити на сайті авіакомпанії. Так, наприклад, переліт з Барселони до африканського Уарзазату та назад обійдеться близько у 30 євро в дві сторони.