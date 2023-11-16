Після скасування всіх рейсів у березні: Wizz Air відновить польоти з популярної країни

Авіакомпанії інколи скасовують певні рейси – на це можуть бути різні причини. Так, у березні 2023 року угорський лоукостер Wizz Air прибрав зі свого розкладу польоти в Молдову.

Втім, вже зараз прийняв рішення повернутися. Також авіаперевізник з грудня почне виконувати рейси з Кишинева за трьома популярними напрямками.

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Деталі нових рейсів Wizz Air

Авіакомпанія офіційно оголосила про свої плани розпочати роботу на нових маршрутах, які сполучатимуть Кишинів із містами Рим, Мілан і Лондон. Починаючи з грудня, пасажири можуть розраховувати на зручні та ефективні варіанти подорожей до цих напрямків.

Кишинів – Мілан (Мальпенса): старт 14 грудня – 2 рейси на тиждень,

– (Мальпенса): старт 14 грудня – 2 рейси на тиждень, Кишинів – Рим (Ф'юмічіно): старт 14 грудня – 2 рейси на тиждень,

– (Ф'юмічіно): старт 14 грудня – 2 рейси на тиждень, Кишинів – Лондон (Лутон): старт 14 грудня – 3 рейси на тиждень.

Авіаквитки зручно шукати та купувати на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Приклади бронювань авіаквитків Мілан Мальпенса – Кишинів / Фото з сайту Wizz Air

Слід зазначити, що за останні місяці в міжнародному аеропорту Кишинева з'явилося кілька нових авіакомпаній. Крім того, наявні компанії на ринку в Молдові значно розширили свої авіаперевезення, що супроводжувалося різким зростанням зручних для пасажирів цінових варіантів.

Чому Wizz Air припинив рейси з Кишинева?

Wizz Air прийняла рішення тимчасово закрити свою операційну базу в Кишиневі з 1 грудня 2022 року. Водночас авіакомпанія продовжила свої рейси, попри закриття бази. Це рішення було прийнято у відповідь на тривожне порушення повітряного простору російськими ракетними обстрілами, які торкнулися Республіки Молдова.

А згодом з березня 2023 року WizzAir повністю призупинила виконання рейсів з Кишинева посилаючись на міркування безпеки повітряного простору в регіоні.

Ryanair і Wizz Air скасували майже 100 рейсів

За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.

До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися за посиланням.