Wizz Air відкриває новий маршрут із Варшави: куди літатиме і за скільки

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття нового маршруту, що з'єднує Польщу та Кишинів. Лоукостер планує здійснювати рейси між Варшавою та Кишиневом тричі на тиждень, надаючи мандрівникам більше можливостей для авіаперельотів між цими двома напрямками.

Wizz Air відкриває 3 нові маршрути з Кишинева

Бюджетна авіакомпанія відкриє відразу три нові маршрути зі столиці Молдови Кишинева до Австрії, Польщі та ОАЕ восени 2024 року. Польоти запустять із кінця вересня та жовтня.

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З 30 вересня лоукостер запустить рейси Кишинів – Відень та Кишинів – Варшава, а з 27 жовтня – рейси Кишинів – Абу-Дабі.

Ціни на квитки починаються від 25 євро. А польоти за маршрутом Кишинів – Абу-Дабі від 56 євро в один бік. Польоти виконуватимуть спочатку щопонеділка, середи та п'ятниці. З кінця жовтня – щовівторка, четверга та неділі.

Найдешевші авіаквитки Wizz Air включають лише маленьку ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 сантиметрів та вагою до 10 кілограмів. Перевезення великої ручної поклажі та багажу оплачується додатково.

До слова, зараз Wizz Air літає з Кишинева лише п'ятьма маршрутами: до Будапешта, Мілану, Риму, Венеції та Лондона.