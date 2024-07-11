Wizz Air открывает 3 новых маршрута из Кишинева

Бюджетная авиакомпания откроет сразу три новых маршрута из столицы Молдовы Кишинева в Австрию, Польшу и ОАЭ осенью 2024 года. Полеты запустят с конца сентября и октября.

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С 30 сентября лоукостер запустит рейсы Кишинев – Вена и Кишинев – Варшава, а с 27 октября – рейсы Кишинев – Абу-Даби.

Цены на билеты начинаются от 25 евро. А полеты по маршруту Кишинев – Абу-Даби от 56 евро в одну сторону. Полеты будут выполнять сначала по понедельникам, средам и пятницам. С конца октября – каждый вторник, четверг и воскресенье.

Самые дешевые авиабилеты Wizz Air включают только маленькую ручную кладь с размерами до 40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов. Перевозка большой ручной клади и багажа оплачивается дополнительно.

К слову, сейчас Wizz Air летает из Кишинева только пятью маршрутами: в Будапешт, Милана, Рима, Венеции и Лондона.