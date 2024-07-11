Wizz Air відкриває 3 нові маршрути з Кишинева

Бюджетна авіакомпанія відкриє відразу три нові маршрути зі столиці Молдови Кишинева до Австрії, Польщі та ОАЕ восени 2024 року. Польоти запустять із кінця вересня та жовтня.

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З 30 вересня лоукостер запустить рейси Кишинів – Відень та Кишинів – Варшава, а з 27 жовтня – рейси Кишинів – Абу-Дабі.

Ціни на квитки починаються від 25 євро. А польоти за маршрутом Кишинів – Абу-Дабі від 56 євро в один бік. Польоти виконуватимуть спочатку щопонеділка, середи та п'ятниці. З кінця жовтня – щовівторка, четверга та неділі.

Найдешевші авіаквитки Wizz Air включають лише маленьку ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 сантиметрів та вагою до 10 кілограмів. Перевезення великої ручної поклажі та багажу оплачується додатково.

До слова, зараз Wizz Air літає з Кишинева лише п'ятьма маршрутами: до Будапешта, Мілану, Риму, Венеції та Лондона.