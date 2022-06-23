Wizz Air відкриває 3 нові рейси до Саудівської Аравії: що треба знати

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air постійно запускає нові рейси для своїх клієнтів. Зараз відкрила 3 нових маршрути до Саудівської Аравії.

На жаль, українцям зараз не до подорожей, втім, можливо, в декого буде намір скористатися цими напрямками, щоб дістатися до іншого місця призначення. Кожен із цих рейсів в Даммам.

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Нові напрямки від Wizz Air в Даммам

Так, рейси будуть здійснювати з Австрії, Італії та ОАЕ. Старт рейсів в Даммам запланований на осінь 2022 року.

Перелік нових рейсів:

Відень – Даммам

На рейс Відень – Даммам авіакомпанія вийде з 30 вересня 2022 року два рази на тиждень – щопонеділка та п'ятниці.

Рим – Даммам

Авіасполучення Рим – Даммам перевізник почне обслуговувати з 28 вересня 2022 року двічі на тиждень – щосереди та неділі.

Абу-Дабі – Даммам

Перші рейси з Абу-Дабі в Даммам почнуть обслуговувати з 2 листопада 2022 року чотири рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі.

Придбати квитки на нові рейси можна офіційному сайті авіакомпанії Wizzair.com.

Зауважимо, лоукостер Wizz Air Abu Dhabi має молодий флот, що складається з чотирьох нових найсучасніших літаків Airbus A321neo. Вони забезпечують найнижчий рівень споживання палива, викидів і шуму.

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