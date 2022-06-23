К сожалению, украинцам сейчас не до путешествий, впрочем, возможно, у некоторых будет намерение воспользоваться этими направлениями, чтобы добраться до другого места назначения. Каждый из этих рейсов в Даммам.

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Новые направления от Wizz Air в Даммам

Так, рейсы будут совершать из Австрии, Италии и ОАЭ. Старт рейсов в Даммам запланирован на осень 2022 года.

Список новых рейсов:

Вена – Даммам

На рейс Вена – Даммам авиакомпания выйдет с 30 сентября 2022 года два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Рим – Даммам

Авиасообщение Рим – Даммам перевозчик начнет обслуживать с 28 сентября 2022 года дважды в неделю – каждую среду и воскресенье.

Абу-Даби – Даммам

Первые рейсы из Абу-Даби в Даммам начнут обслуживать со 2 ноября 2022 года четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Обратите внимание! Приобрести билеты на новые рейсы можно на официальном сайте авиакомпании Wizzair.com.

Заметим, у лоукостера Wizz Air Abu Dhabi молодой флот, состоящий из четырех новых самых современных самолетов Airbus A321neo. Они обеспечивают самый низкий уровень потребления топлива, выбросов и шума.

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