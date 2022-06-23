К сожалению, украинцам сейчас не до путешествий, впрочем, возможно, у некоторых будет намерение воспользоваться этими направлениями, чтобы добраться до другого места назначения. Каждый из этих рейсов в Даммам.
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Новые направления от Wizz Air в Даммам
Так, рейсы будут совершать из Австрии, Италии и ОАЭ. Старт рейсов в Даммам запланирован на осень 2022 года.
Список новых рейсов:
- Вена – Даммам
На рейс Вена – Даммам авиакомпания выйдет с 30 сентября 2022 года два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
- Рим – Даммам
Авиасообщение Рим – Даммам перевозчик начнет обслуживать с 28 сентября 2022 года дважды в неделю – каждую среду и воскресенье.
- Абу-Даби – Даммам
Первые рейсы из Абу-Даби в Даммам начнут обслуживать со 2 ноября 2022 года четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Заметим, у лоукостера Wizz Air Abu Dhabi молодой флот, состоящий из четырех новых самых современных самолетов Airbus A321neo. Они обеспечивают самый низкий уровень потребления топлива, выбросов и шума.
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