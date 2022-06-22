Так, ще всередині травня угорські бюджетні авіалінії Wizz Air оголосили про старт ініціатив у співпраці з некомерційними організаціями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK, у рамках якої було виділено 10 тисяч безкоштовних квитків до Великої Британії для українців. І понад 5 тисяч наших громадян уже скористалися такою можливістю.

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Відтак, ще 4,5 тисячі безкоштовних квитків доступні для українських біженців, котрі прямують до Сполученого Королівства для участі в урядовій британській програмі "Будинки для України".

До слова! За попередніми умовами, усі ці рейси повинні були здійснити з 14 травня до 15 червня. Однак акцію продовжили. Тепер відправитися до Великої Британії безкоштовно на борту літаків Wizz Air громадяни України можуть до 30 червня включно.

Як отримати безкоштовний авіаквиток до Великої Британії

При бронюванні квитків українцям потрібно вказати номер свого закордонного паспорта України. А під час реєстрації на рейс (check-in) у пасажирів, крім паспорта, вимагатимуть візу або інший проїзний документ.

Важливо! Забронювати безкоштовний квиток можна за посиланням!

Рейси до Великої Британії

Безкоштовні квитки Wizz Air доступні за 61 напрямками, а відправляються літаки з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії. Пасажирам дозволено мати при собі один предмет ручної поклажі й одну валізу у зареєстрованому багажу (до 32 кілограмів на кожного).

Повний перелік маршрутів Wizz Air, на яких діє безкоштовний переліт:

Бухарест – Бірмінгем

Бухарест – Донкастер-Шеффілд

Бухарест – Единбург

Бухарест – Лондон-Гатвік

Бухарест – Ліверпуль

Бухарест – Лондон Лутон

Варшава – Бірмінгем

Варшава – Донкастер-Шеффілд

Варшава – Единбург

Варшава – Ліверпуль

Варшава – Лондон Лутон

Гданськ – Абердин

Гданськ – Донкастер-Шеффілд

Гданськ – Единбург

Гданськ – Ліверпуль

Гданськ – Лондон Лутон

Краків – Бірмінгем

Краків – Донкастер-Шеффілд

Краків – Лондон Лутон

Катовіце – Бристоль

Катовіце – Донкастер-Шеффілд

Катовіце – Бристоль

Катовіце – Лондон Лутон

Люблін – Лондон Лутон

Шимани – Лондон Лутон

Познань – Донкастер-Шеффілд

Познань – Лондон Лутон

Жешув – Лондон Лутон

Вроцлав – Бірмінгем

Вроцлав – Донкастер-Шеффілд

Вроцлав – Лондон Лутон

Братислава – Лондон Лутон

Кошице – Лондон Лутон

Попрад-Татри – Лондон Лутон

Будапешт – Бірмінгем

Будапешт – Единбург

Будапешт – Лондон-Гатвік

Будапешт – Ліверпуль

Будапешт – Лондон Лутон

Дебрецен – Лондон Лутон

Бакеу – Ліверпуль

Бакеу – Лондон Лутон

Клуж – Бірмінгем

Клуж – Донкастер-Шеффілд

Клуж – Лондон Лутон

Констанца – Лондон Лутон

Крайова – Бірмінгем

Крайова – Лондон Лутон

Яси – Ліверпуль

Яси – Лондон Лутон

Сату-Маре – Лондон Лутон

Сибіу – Лондон Лутон

Сучава – Лондон Лутон

Тімішоара – Лондон Лутон

Трансильванія – Лондон Лутон

Бургас – Лондон Лутон

Пловдив – Лондон Лутон

Софія – Лондон Лутон

Софія – Лондон-Гатвік

Варна – Ліверпуль

Варна – Лондон Лутон

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