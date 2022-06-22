Так, ще всередині травня угорські бюджетні авіалінії Wizz Air оголосили про старт ініціатив у співпраці з некомерційними організаціями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK, у рамках якої було виділено 10 тисяч безкоштовних квитків до Великої Британії для українців. І понад 5 тисяч наших громадян уже скористалися такою можливістю.

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Відтак, ще 4,5 тисячі безкоштовних квитків доступні для українських біженців, котрі прямують до Сполученого Королівства для участі в урядовій британській програмі "Будинки для України".

Як отримати безкоштовний авіаквиток до Великої Британії

При бронюванні квитків українцям потрібно вказати номер свого закордонного паспорта України. А під час реєстрації на рейс (check-in) у пасажирів, крім паспорта, вимагатимуть візу або інший проїзний документ.

Рейси до Великої Британії

Безкоштовні квитки Wizz Air доступні за 61 напрямками, а відправляються літаки з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії. Пасажирам дозволено мати при собі один предмет ручної поклажі й одну валізу у зареєстрованому багажу (до 32 кілограмів на кожного).

Повний перелік маршрутів Wizz Air, на яких діє безкоштовний переліт:

  • Бухарест – Бірмінгем
  • Бухарест – Донкастер-Шеффілд
  • Бухарест – Единбург
  • Бухарест – Лондон-Гатвік
  • Бухарест – Ліверпуль
  • Бухарест – Лондон Лутон
  • Варшава – Бірмінгем
  • Варшава – Донкастер-Шеффілд
  • Варшава – Единбург
  • Варшава – Ліверпуль
  • Варшава – Лондон Лутон
  • Гданськ – Абердин
  • Гданськ – Донкастер-Шеффілд
  • Гданськ – Единбург
  • Гданськ – Ліверпуль
  • Гданськ – Лондон Лутон
  • Краків – Бірмінгем
  • Краків – Донкастер-Шеффілд
  • Краків – Лондон Лутон
  • Катовіце – Бристоль
  • Катовіце – Донкастер-Шеффілд
  • Катовіце – Бристоль
  • Катовіце – Лондон Лутон
  • Люблін – Лондон Лутон
  • Шимани – Лондон Лутон
  • Познань – Донкастер-Шеффілд
  • Познань – Лондон Лутон
  • Жешув – Лондон Лутон
  • Вроцлав – Бірмінгем
  • Вроцлав – Донкастер-Шеффілд
  • Вроцлав – Лондон Лутон
  • Братислава – Лондон Лутон
  • Кошице – Лондон Лутон
  • Попрад-Татри – Лондон Лутон
  • Будапешт – Бірмінгем
  • Будапешт – Единбург
  • Будапешт – Лондон-Гатвік
  • Будапешт – Ліверпуль
  • Будапешт – Лондон Лутон
  • Дебрецен – Лондон Лутон
  • Бакеу – Ліверпуль
  • Бакеу – Лондон Лутон
  • Клуж – Бірмінгем
  • Клуж – Донкастер-Шеффілд
  • Клуж – Лондон Лутон
  • Констанца – Лондон Лутон
  • Крайова – Бірмінгем
  • Крайова – Лондон Лутон
  • Яси – Ліверпуль
  • Яси – Лондон Лутон
  • Сату-Маре – Лондон Лутон
  • Сибіу – Лондон Лутон
  • Сучава – Лондон Лутон
  • Тімішоара – Лондон Лутон
  • Трансильванія – Лондон Лутон
  • Бургас – Лондон Лутон
  • Пловдив – Лондон Лутон
  • Софія – Лондон Лутон
  • Софія – Лондон-Гатвік
  • Варна – Ліверпуль
  • Варна – Лондон Лутон

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