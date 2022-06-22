Так, ще всередині травня угорські бюджетні авіалінії Wizz Air оголосили про старт ініціатив у співпраці з некомерційними організаціями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK, у рамках якої було виділено 10 тисяч безкоштовних квитків до Великої Британії для українців. І понад 5 тисяч наших громадян уже скористалися такою можливістю.
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Відтак, ще 4,5 тисячі безкоштовних квитків доступні для українських біженців, котрі прямують до Сполученого Королівства для участі в урядовій британській програмі "Будинки для України".
Як отримати безкоштовний авіаквиток до Великої Британії
При бронюванні квитків українцям потрібно вказати номер свого закордонного паспорта України. А під час реєстрації на рейс (check-in) у пасажирів, крім паспорта, вимагатимуть візу або інший проїзний документ.
Рейси до Великої Британії
Безкоштовні квитки Wizz Air доступні за 61 напрямками, а відправляються літаки з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії. Пасажирам дозволено мати при собі один предмет ручної поклажі й одну валізу у зареєстрованому багажу (до 32 кілограмів на кожного).
Повний перелік маршрутів Wizz Air, на яких діє безкоштовний переліт:
- Бухарест – Бірмінгем
- Бухарест – Донкастер-Шеффілд
- Бухарест – Единбург
- Бухарест – Лондон-Гатвік
- Бухарест – Ліверпуль
- Бухарест – Лондон Лутон
- Варшава – Бірмінгем
- Варшава – Донкастер-Шеффілд
- Варшава – Единбург
- Варшава – Ліверпуль
- Варшава – Лондон Лутон
- Гданськ – Абердин
- Гданськ – Донкастер-Шеффілд
- Гданськ – Единбург
- Гданськ – Ліверпуль
- Гданськ – Лондон Лутон
- Краків – Бірмінгем
- Краків – Донкастер-Шеффілд
- Краків – Лондон Лутон
- Катовіце – Бристоль
- Катовіце – Донкастер-Шеффілд
- Катовіце – Бристоль
- Катовіце – Лондон Лутон
- Люблін – Лондон Лутон
- Шимани – Лондон Лутон
- Познань – Донкастер-Шеффілд
- Познань – Лондон Лутон
- Жешув – Лондон Лутон
- Вроцлав – Бірмінгем
- Вроцлав – Донкастер-Шеффілд
- Вроцлав – Лондон Лутон
- Братислава – Лондон Лутон
- Кошице – Лондон Лутон
- Попрад-Татри – Лондон Лутон
- Будапешт – Бірмінгем
- Будапешт – Единбург
- Будапешт – Лондон-Гатвік
- Будапешт – Ліверпуль
- Будапешт – Лондон Лутон
- Дебрецен – Лондон Лутон
- Бакеу – Ліверпуль
- Бакеу – Лондон Лутон
- Клуж – Бірмінгем
- Клуж – Донкастер-Шеффілд
- Клуж – Лондон Лутон
- Констанца – Лондон Лутон
- Крайова – Бірмінгем
- Крайова – Лондон Лутон
- Яси – Ліверпуль
- Яси – Лондон Лутон
- Сату-Маре – Лондон Лутон
- Сибіу – Лондон Лутон
- Сучава – Лондон Лутон
- Тімішоара – Лондон Лутон
- Трансильванія – Лондон Лутон
- Бургас – Лондон Лутон
- Пловдив – Лондон Лутон
- Софія – Лондон Лутон
- Софія – Лондон-Гатвік
- Варна – Ліверпуль
- Варна – Лондон Лутон
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