Wizz Air скасовує колосальну кількість рейсів

Угорський лоукостер Wizz Air скасує десятки рейсів. Загалом маршрутна мережу у декількох європейських країнах суттєво скориться.

Європейські лоукостери переживають не найкращі часи. Про проблеми заявила й угорська авіакомпанія Wizz Air.

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Причиною скасування десятків рейсів стали проблеми в обслуговуванні двигунів Pratt & Whitney. Вони встановлені у літаках Airbus. Ще до завершення першого кварталу 2024 року лоукостер змушений буде заземлити 1/5 поточного флоту – щонайменше 45 літаків.

Скасування рейсів змінить плани мандрівників з різних країн світу. Зокрема, з Франції, Сербії, Італії, Греції, Румунії. Загалом не здійснять деякі вильоти з таких міст: Белград, Бухарест, Катанія, Крайова, Гданська, Каунаса, Лондона, Мілана, Неаполя, Риму, Софії, Відня, Верони.

Ryanair підвищить ціни на авіаквитки

Тим часом лоукостер Ryanair може вже найближчим часом підвищити ціни на авіаквитки. Майкл О'Лірі – глава Ryanair – наголосив, що це станеться через проблеми у галузі. Через те, що американська компанія Boeing затримує поставку нового парку літаків, європейські авіакомпанії змушені зменшувати кількість рейсів. Літаків – бракує. Зокрема, вже передбачають, що постраждає морський сезон. Ryanair зможе перевезти щонайменше на 5 мільйонів менше пасажирів.

Водночас попереджують, що суттєвого здорожчання не буде. За словами О'Лірі, мовиться про 5 – 10%.