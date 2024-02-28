Европейские лоукостеры переживают не лучшие времена. О проблемах заявила и венгерская авиакомпания Wizz Air.

Обратите внимание Ryanair запускает новые долгожданные маршруты

Причиной отмены десятков рейсов стали проблемы в обслуживании двигателей Pratt & Whitney. Они установлены в самолетах Airbus. Еще до завершения первого квартала 2024 года лоукостер будет вынужден заземлить 1/5 текущего флота – по меньшей мере 45 самолетов.

Отмена рейсов изменит планы путешественников из разных стран мира. В частности, из Франции, Сербии, Италии, Греции, Румынии. В общем не осуществят некоторые вылеты из таких городов: Белград, Бухарест, Катания, Крайова, Гданськ, Каунаса, Лондона, Милана, Неаполя, Рима, Софии, Вены, Вероны.

Ryanair повысит цены на авиабилеты

Тем временем лоукостер Ryanair может уже в ближайшее время повысить цены на авиабилеты. Майкл О'Лири – глава Ryanair – отметил, что это произойдет из-за проблем в отрасли. Из-за того, что американская компания Boeing задерживает поставку нового парка самолетов, европейские авиакомпании вынуждены уменьшать количество рейсов. Самолетов – не хватает. В частности, уже предусматривают, что пострадает морской сезон. Ryanair сможет перевезти минимум на 5 миллионов меньше пассажиров.

В то же время предупреждают, что существенного подорожания не будет. По словам О'Лири, говорится о 5 – 10%.