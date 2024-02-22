Нові напрямки Ryanair запускає вже навесні – влітку 2024 року. Рейси курсуватимуть між Італією, Іспанією, Швецією та Литвою.

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Які нові маршрути запускає Ryanair

Стокгольм Арланда – Вільнюс з 31 березня 2024 року – літатиме тричі на тиждень;

Турин – Кротоне з 2 червня 2024 року – літатиме тричі на тиждень;

Валенсія – Ламеція-Терме – з 3 червня 2024 року – літатиме двічі на тиждень.

Останні новини про Ryanair

Раніше у Ryanair заявили, що запускають нову базу у Реджо-Калабрія (Італія). Окрім того, лоукостер повідомив про запуск 8 нових маршрутів. Вони стартують вже у квітні 2024 року. Зокрема, будуть рейси до Іспанії, Німеччини та Албанії. Більшість рейсів здійснюватимуться двічі на тиждень, деякі – тричі.

Окрім того, Ryanair оголосив про скасування польотів на територію Ізраїлю. Це сталося невдовзі після того, як лоукостер повернувся у повітряний простір країни. Причиною стало те, що у Тель-Авіві в аеропорту Бен-Гуріон закрили термінал 1. Він був суттєво дешевшим. Наразі працює лише термінал 3, який є суттєво дорожчим. Для Ryanair це – невигідно.