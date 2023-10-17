Авіакомпанія Wizz Air готова платити по 300 євро за втрачений чи затриманий багаж

Пасажирам, які хвилюються, що їхню валізу загублять, пропонують нову послугу "‎захисту" багажу. Якщо лоукостер втратить ваші речі, вони готові компенсувати вам 300 євро. Але не все так просто.

За додаткову послугу "‎захисту" багажу потрібно сплачувати окремо. Вона коштує по 2,50 євро за рейс. Які можливості вона дає і чи виправдана така доплата – проаналізували експерти.

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Доплата за безпеку багажу

Заплативши 2,50 євро, ви зможете в режимі реального часу відстежувати свій багаж. А якщо ваша валіза зникне більш ніж на 96 годин (тобто 4 дні), ви зможете претендувати на компенсацію в 300 євро. Якщо ж у вас зникли дві або більше сумки, то сума відшкодування зростає до 600 євро. Навіть якщо валізу таки повернуть пізніше, ці кошти залишаються клієнту.

Експерти The Independent доволі скептично поставились до такої пропозиції угорського лоукостера. Вони зауважили, що пасажири в будь-якому випадку мають право на компенсацію від авіакомпанії, якщо багаж було затримано, втрачено або пошкоджено. Фахівці переконані, що Wizz Air не прагне боротися з причинами втрати багажу, а просто хоче отримати більше доходу від пасажирів.

Експертів обурило, що спершу потрібно заплатити за реєстрацію багажу, а потім ще раз доплатити за його захист. Також вони запевнили, що зазвичай усі валізи, які "‎заблукали", повертаються протягом 96 годин, тому на компенсацію не варто сильно розраховувати.

Чому авіакомпанії гублять валізи туристів?

Головною проблемою є нестача кваліфікованого персоналу. Особливо гостро вона відчувається під час сезону відпусток, коли аеропорти перевантажені. Також система авіаперевезень додатково страждає через страйки працівників.

Чому валізи зникають? Часта причина – неправильне, пошкоджене або взагалі відсутнє маркування. Якщо на валізі немає правильної етикетки, вона потрапить не в той пункт призначення або залишиться в аеропорту. Найважливіше, щоб зберігся штрих-код, який можна буде зчитати.

Також не можна виключати людський фактор. Працівник може помилитися при реєстрації багажу і відправити валізу за тисячі кілометрів. А вантажник може випадково покласти сумку не на той візок і її завантажать до іншого літака.

Також підозрілу сумку можуть відправити на додаткову перевірку і вона просто "‎не встигне" на потрібний рейс.

На які авіакомпанії найбільше скаржаться пасажири через втрату багажу – можете дізнатися за посиланням.