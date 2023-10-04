Wizz Air запускає два нові рейси в кінці жовтня: куди полетить

Угорський лоукостер Wizz Air планує запустити 2 нові рейси. Польоти стартують вже в кінці жовтня цього року.

Wizz Air планує запустити два нові рейси в кінці жовтня

Нові рейси поєднають Мілан і Барселону та Бухарест і Салоніки. Деталі напрямків – далі у матеріалі!

Читайте також У літаках відомого авіаперевізника можна буде заряджати девайси

Деталі нових рейсів Wizz Air:

Мілан Мальпенса (Італія) – Барселона (Іспанія): з 30 жовтня 2023 року – 7 рейсів на тиждень;

з 30 жовтня 2023 року – 7 рейсів на тиждень; Бухарест (Румунія) – Салоніки (Греція): з 30 жовтня 2023 року – двічі на тиждень.

Також Wizz Air відкриє два нові рейси в Стокгольм Арланда. Фактично це буде зміна аеропорту прибуття в Стокгольмі для рейсів з Будапешта та Гданська. До 30 жовтня рейси з Будапешта та Гданська будуть виконувати в аеропорт Стокгольм Скавста, а з 31 жовтня рейси прибуватимуть в Стокгольм Арланда, що розміщений значно ближче до міста.

Нові рейси в Стокгольм Арланда:

Будапешт (Угорщина) – Стокгольм Арланда (Швеція) з 31 жовтня 2023 року – 4 рази на тиждень;

Гданськ (Польща) – Стокгольм Арланда (Швеція) з 31 жовтня 2023 року – 14 рейсів на тиждень.

Приклади бронювань авіаквитків Будапешт – Стокгольм на 31 жовтня 2023 року / Скриншот із сайту Wizz Air

Крім того, Wizz Air прибрав з розкладу 3 рейси з Тирани які мали стартувати у 2024 році – в Палермо, Ханья та Мальту.

Де купити квитки на нові рейси?

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.