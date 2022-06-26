Так, стартовал конкурс #WIZZYouWereHere еще 23 июня. А крайний срок, чтобы принять в нем участие, – сегодня, 26 июня. Так что узнайте условия и поспешите!

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Что известно о конкурсе #WIZZYouWereHere

Соревнования проходят прямо на борту рейсов, отправляющихся из Варшавы. В карманах кресел пассажиры могут найти фоторамки в стиле Polaroid. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фотографию в рамке и опубликовать ее до 26 июня на своей странице в Instagram с пометкой @wizzair и хештегом #WIZZYouWereHere.



Wizz Air запустив конкурс #WIZZYouWereHere / Фото instagram

Из основного: единственными условиями, которые позволят принять участие в конкурсе, есть открытая страница в Instagram и подписка на @wizzair. Главный приз – ваучер Wizz на сумму 500 евро.

В Wizz Air мы всегда поощряем наших пассажиров собирать воспоминания о путешествиях, поэтому мы рады запустить конкурс #WIZZYouWereHere этим летом. Это отличный случай поделиться своими любимыми моментами в Instagram, а также шанс выиграть ваучер Wizz Air. Мы с нетерпением ждем заявок,

– сказала Наташа Сигер-Смит, старший бренд-менеджер Wizz Air.

Победители будут выбраны до 4 июля 2022 года. Представители компании свяжутся со счастливчиками в Instagram.