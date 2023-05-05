Wizz Air анонсував новий рейс із Варшави: деталі напрямку

Угорський лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, "європейський" напрям.

Wizz Air літатиме із Варшави до Марокко

Восени лоукостер планує почати літати до Агадира – міста на південному заході Марокко, популярного у цій країні туристичного курорту з десятьма кілометрами піщаних пляжів та 300 сонячних днів на рік. Деталі нового маршруту – нижче у матеріалі!

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Авіакомпанія Wizz Air виконуватиме рейси Варшава – Агадір двічі на тиждень: щовівторка та суботи. Перший політ заплановано на 31 жовтня. Це стане вже 58-м маршрутом угорського перевізника в аеропорту Шопена.

Напрямок, до речі, вже з'явився у системі бронювання перевізника. Квитки у продажу – ціни на них стартують від 72 євро в один бік.

У Wizz Air наголосили, що авіакомпанія розраховує зайняти передові позиції на ринку бюджетних перевізників у Варшаві.

Wizz Air додає до бази у Варшаві вже 10 літак

Про десятий літак авіакомпанії на базі в аеропорту Шопена повідомлялося в грудні 2022-го. Тоді ж Wizz Air оголошував про запуск рейсів між Варшавою та іспанською Севільєю, а також додаткові рейси до Барселони, Тель-Авіва, Риму та інших міст.

Новим літаком буде Airbus 321neo – судно може забрати 240 пасажирів, дальність польоту – 5,5 тисяч кілометрів без дозаправлення. Це означає, що кожен третій літак на польських базах Wizz Air дислокується у столиці.

Ryanair запустив новий рейс із Варшави

Аеропорт імені Шопена у Варшаві отримав новий прямий маршрут. Раніше ірландський лоукостер Ryanair повідомив про наявність рейсів на Пальма-де-Майорка зі столиці Польщі. Рейси за маршрутом, що входить до розкладу "Літо'23", здійснюються чотири рази на тиждень: щопонеділка, п'ятниці, суботи та неділі.

З цього літнього сезону ірландський перевізник повертається в аеропорт імені Шопена вперше за чотири роки. Там буде запущено 5 маршрутів, які в літньому сезоні 2023 року з'єднають столичний аеропорт із курортними напрямками.