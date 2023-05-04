AirBaltic відкриває 5 нових рейсів із Риги

Всі маршрути будуть до європейських міст. Куди саме можна буде полетіти – розповідаємо далі!

Цікаво Лоукостер flydubai втретє оновить бізнес-клас: який вигляд мають розкішні каюти

Так, авіакомпанія вже почала літати маршрутом Рига – Бухарест. 4-го числа запустять рейси до Більбао і Тівата, 5-го – до Порту та 9-го – до Бургаса. Для всіх нових маршрутів передбачені зручні стикувальні рейси з Таллінна.

Нові маршрути:

Рига – Бухарест (Румунія) . Тривалість рейсу – 2 години 30 хвилин.

. Тривалість рейсу – 2 години 30 хвилин. Рига – Порту (Португалія) . Тривалість рейсу – 4 години 25 хвилин.

. Тривалість рейсу – 4 години 25 хвилин. Рига – Бургас (Болгарія) . Тривалість рейсу – 2 години 40 хвилин.

. Тривалість рейсу – 2 години 40 хвилин. Рига – Більбао (Іспанія) . Тривалість рейсу – 3 години 50 хвилин.

. Тривалість рейсу – 3 години 50 хвилин. Рига – Тіват (Чорногорія). Тривалість рейсу – 2 години 40 хвилин.

Усі напрямки вже доступні у системі бронювання перевізника. Там можна подивитися розклад та забронювати квитки.

Раніше латвійська авіакомпанія заявила, що в новому сезоні планує запустити одразу 20 нових рейсів з Риги, Вільнюса та Таллінна.

Ryanair запустив новий рейс із Варшави

Аеропорт імені Шопена у Варшаві отримав новий прямий маршрут. Ірландський лоукостер Ryanair повідомив про наявність рейсів на Пальма-де-Майорка зі столиці Польщі. Рейси за маршрутом, що входить до розкладу "Літо'23", здійснюються чотири рази на тиждень: щопонеділка, п'ятниці, суботи та неділі.

З цього літнього сезону ірландський перевізник повертається в аеропорт імені Шопена вперше за чотири роки. Там буде запущено 5 маршрутів, які в літньому сезоні 2023 року з'єднають столичний аеропорт із курортними напрямками.