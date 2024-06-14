Затримки гарантовані: топовий лоукостер знову визнали найбільш непунктуальним – хто у рейтингу

Угорський лоукостер Wizz Air знову був названий найбільш непунктуальною авіакомпанією у світі другий рік поспіль. Згідно з даними за 2023 рік, рейси авіакомпанії через аеропорти Великої Британії в середньому затримувалися на 31 хвилину і 36 секунд.

Про це свідчать дані британського управління цивільної авіації Civil Aviation Authority (CAA).

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У нещодавньому аналізі польотів з аеропортів Великої Британії дослідники розглянули всі регулярні та чартерні рейси, що здійснюються авіакомпаніями, які виконують понад 2 500 рейсів. Скасовані рейси не були включені в дослідження.

Середня затримка всіх рейсів склала 20 хвилин 42 секунди, що свідчить про незначне покращення порівняно з 23-хвилинною середньою затримкою у 2022 році. Це свідчить про позитивну тенденцію до скорочення затримок рейсів за останній рік.

10 найбільш непунктуальних авіакомпаній світу у 2023 році

Wizz Air, Угорщина (середня затримка рейсів 31 хвилина 36 секунд), Turkish Airlines, Туреччина (28 хвилин 36 секунд), Tui, Велика Британія (28 хвилин 24 секунди), Air India, Індія (28 хвилин 12 секунд), Pegasus Airlines, Туреччина (25 хвилин 6 секунд), Air Portugal, Португалія (23 хвилини 48 секунд), Vueling Airlines, Іспанія (23 хвилини 6 секунд), Swiss Airlines, Швейцарія (22 хвилини 48 секунд), Air Canada, Канада (22 хвилини 6 секунд), British Airways, Велика Британія (21 хвилина 36 секунд).

Водночас на європейському ринку лоукостів головний конкурент Wizz Air, ірландський лоукостер Ryanair, виявився набагато пунктуальнішим. Ryanair посіла 14-те місце в рейтингу із середньою затримкою 19 хвилин 54 секунди.



Ryanair виявився набагато пунктуальнішим за Wizz Air / Фото Unsplash

Якщо не знати про silent airport, то можна легко пропустити свій рейс

Аеропорти по всьому світу переходять на концепцію silent airport – "тихий аеропорт". Розуміючи, що для багатьох пасажирів політ може бути стресовим досвідом, аеропорти знижують рівень фонового шуму, щоб зменшити занепокоєння.

Через цю особливість аеропортів, турист може пропустити свій рейс. Річ у тім, що більшість людей звикли діяти після оголошень по гучномовному зв'язку, а під час активного "silent airport" – звук тихіший.