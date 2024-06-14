Об этом свидетельствуют данные британского управления гражданской авиации Civil Aviation Authority (CAA).
Читайте также Популярный европейский лоукостер добавил в свой проездной еще две страны
В недавнем анализе полетов из аэропортов Великобритании исследователи рассмотрели все регулярные и чартерные рейсы, осуществляемых авиакомпаниями, которые выполняют более 2 500 рейсов. Отмененные рейсы не были включены в исследование.
Средняя задержка всех рейсов составила 20 минут 42 секунды, что свидетельствует о незначительном улучшении по сравнению с 23-минутной средней задержкой в 2022 году. Это свидетельствует о положительной тенденции к сокращению задержек рейсов за последний год.
10 самых непунктуальных авиакомпаний мира в 2023 году
- Wizz Air, Венгрия (средняя задержка рейсов 31 минута 36 секунд),
- Turkish Airlines, Турция (28 минут 36 секунд),
- Tui, Великобритания (28 минут 24 секунды),
- Air India, Индия (28 минут 12 секунд),
- Pegasus Airlines, Турция (25 минут 6 секунд),
- Air Portugal, Португалия (23 минуты 48 секунд),
- Vueling Airlines, Испания (23 минуты 6 секунд),
- Swiss Airlines, Швейцария (22 минуты 48 секунд),
- Air Canada, Канада (22 минуты 6 секунд),
- British Airways, Великобритания (21 минута 36 секунд).
В то же время на европейском рынке лоукостов главный конкурент Wizz Air, ирландский лоукостер Ryanair, оказался гораздо более пунктуальным. Ryanair заняла 14-е место в рейтинге со средней задержкой 19 минут 54 секунды.
Ryanair оказался гораздо пунктуальнее Wizz Air / Фото Unsplash
Если не знать о silent airport, то можно легко пропустить свой рейс
Аэропорты по всему миру переходят на концепцию silent airport – "тихий аэропорт". Понимая, что для многих пассажиров полет может быть стрессовым опытом, аэропорты снижают уровень фонового шума, чтобы уменьшить беспокойство.
Из-за этой особенности аэропортов, турист может пропустить свой рейс. Дело в том, что большинство людей привыкли действовать после объявлений по громкой связи, а во время активного "silent airport" – звук тише.