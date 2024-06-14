Про це свідчать дані британського управління цивільної авіації Civil Aviation Authority (CAA).
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У нещодавньому аналізі польотів з аеропортів Великої Британії дослідники розглянули всі регулярні та чартерні рейси, що здійснюються авіакомпаніями, які виконують понад 2 500 рейсів. Скасовані рейси не були включені в дослідження.
Середня затримка всіх рейсів склала 20 хвилин 42 секунди, що свідчить про незначне покращення порівняно з 23-хвилинною середньою затримкою у 2022 році. Це свідчить про позитивну тенденцію до скорочення затримок рейсів за останній рік.
10 найбільш непунктуальних авіакомпаній світу у 2023 році
- Wizz Air, Угорщина (середня затримка рейсів 31 хвилина 36 секунд),
- Turkish Airlines, Туреччина (28 хвилин 36 секунд),
- Tui, Велика Британія (28 хвилин 24 секунди),
- Air India, Індія (28 хвилин 12 секунд),
- Pegasus Airlines, Туреччина (25 хвилин 6 секунд),
- Air Portugal, Португалія (23 хвилини 48 секунд),
- Vueling Airlines, Іспанія (23 хвилини 6 секунд),
- Swiss Airlines, Швейцарія (22 хвилини 48 секунд),
- Air Canada, Канада (22 хвилини 6 секунд),
- British Airways, Велика Британія (21 хвилина 36 секунд).
Водночас на європейському ринку лоукостів головний конкурент Wizz Air, ірландський лоукостер Ryanair, виявився набагато пунктуальнішим. Ryanair посіла 14-те місце в рейтингу із середньою затримкою 19 хвилин 54 секунди.
Ryanair виявився набагато пунктуальнішим за Wizz Air / Фото Unsplash
Якщо не знати про silent airport, то можна легко пропустити свій рейс
Аеропорти по всьому світу переходять на концепцію silent airport – "тихий аеропорт". Розуміючи, що для багатьох пасажирів політ може бути стресовим досвідом, аеропорти знижують рівень фонового шуму, щоб зменшити занепокоєння.
Через цю особливість аеропортів, турист може пропустити свій рейс. Річ у тім, що більшість людей звикли діяти після оголошень по гучномовному зв'язку, а під час активного "silent airport" – звук тихіший.