У Wizz Air стартувала масштабна серія розпродажів

До 20-ї річниці польоту у Wizz Air запустили серію розпродажів квитків. Вона стартувала 30 квітня і триватиме 20 днів. Людям рекомендують не втрачати нагоди й влаштувати собі справжній квитковий шопінг.

Усі деталі розпродажів наразі не розкривають. Пасажири дізнаватимуться, на що мають знижку у день її дії. Стежити за новинами варто на офіційному сайті лоукостера.

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У такий щедрий спосіб Wizz Air святкує 20-ту річницю своїх польотів. Нагадаємо, що компанія заснована у 2003 році у Будапешті – угорській столиці.

Що відбувається у Wizz Air останнім часом