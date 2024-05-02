У Wizz Air стартувала масштабна серія розпродажів
2 травня 2024, 11:30Читать новость на русском
Джерело:Avianews
До 20-ї річниці польоту у Wizz Air запустили серію розпродажів квитків. Вона стартувала 30 квітня і триватиме 20 днів. Людям рекомендують не втрачати нагоди й влаштувати собі справжній квитковий шопінг.
Усі деталі розпродажів наразі не розкривають. Пасажири дізнаватимуться, на що мають знижку у день її дії. Стежити за новинами варто на офіційному сайті лоукостера.
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У такий щедрий спосіб Wizz Air святкує 20-ту річницю своїх польотів. Нагадаємо, що компанія заснована у 2003 році у Будапешті – угорській столиці.
Що відбувається у Wizz Air останнім часом
- Wizz Air не перестає тішити своїх пасажирів новинами та новинками. Нещодавно угорський лоукостер запровадив послугу Experiences, яка дозволяє купувати квитки на концерти, виставки, футбольні матчі тощо. Наразі мовиться про події у 60+ країнах. Очікують, що їхній список зростатиме.
- Також у квітні 2024 року у Wizz Air оновили проїзні. Придбавши їх, пасажири мають право подорожувати раз у місяць, купуючи квитки за фіксованою на рік ціною. Зокрема, лоукостер оновив перелік країн, де діє Wizz Multipass: до списку додали Албанію. Водночас пасажирів попереджують: більшість старих правил залишилися чинними. Зокрема, не можна передавати свій квиток іншій людині. Літати за проїзним має право лише той, хто придбав його.