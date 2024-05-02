Все детали распродаж пока не раскрывают. Пассажиры будут узнавать, на что есть скидка в день ее действия. Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.

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Таким щедрым способом Wizz Air празднует 20-ю годовщину своих полетов. Напомним, что компания основана в 2003 году в Будапеште – венгерской столице.

Что происходит в Wizz Air в последнее время