Все детали распродаж пока не раскрывают. Пассажиры будут узнавать, на что есть скидка в день ее действия. Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.
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Таким щедрым способом Wizz Air празднует 20-ю годовщину своих полетов. Напомним, что компания основана в 2003 году в Будапеште – венгерской столице.
Что происходит в Wizz Air в последнее время
- Wizz Air не перестает радовать своих пассажиров новостями и новинками. Недавно венгерский лоукостер ввел услугу Experiences, которая позволяет покупать билеты на концерты, выставки, футбольные матчи и тому подобное. Сейчас говорится о событиях в 60+ странах. Ожидается, что их список будет расти.
- Также в апреле 2024 года в Wizz Air обновили проездные. Приобретя их, пассажиры имеют право путешествовать раз в месяц, покупая билеты по фиксированной на год цене. В частности, лоукостер обновил перечень стран, где действует Wizz Multipass: в список добавили Албанию. В то же время пассажиров предупреждают: большинство старых правил остались в силе. В частности, нельзя передавать свой билет другому человеку. Летать по проездному имеет право только тот, кто приобрел его.