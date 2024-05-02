Екологічний збір почне діяти до 2026 року. Він складе від 3 до 16 сінгапурських доларів.

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В аеропортах Сінгапуру запровадять еко-збір

Згідно з новою схемою, пасажири, які вилітають з аеропортів Чангі та Селетар, повинні будуть сплатити збір у розмірі від 3 до 16 сінгапурських доларів (від 1,80 до 9,50 фунтів стерлінгів).

Зібрані кошти будуть використані для закупівлі екологічно чистого палива, яке зараз у 3 – 5 разів дорожче за звичайне авіаційне паливо. Уряд Сінгапуру встановив мету, щоб до 2030 року використання екологічно чистого палива становило 3 – 5% споживання палива в цих аеропортах.

Суспільство незадоволене

Тим часом більшість жителів цей захід не підтримує, оскільки вартість життя в Сінгапурі зростає через нові податки та збори.

Згідно з опитуванням Milieu Insight, шість із десяти громадян і мешканців Сінгапуру вважають, що останніх бюджетних заходів уряду недостатньо, щоб допомогти їм впоратися зі зростанням вартості життя. З 1 002 респондентів, опитаних у лютому цього року, 62% назвали ініціативи недостатніми.

Оскільки майже 3 з 4 людей вважають, що бізнес повинен зіграти певну роль у подоланні кліматичної кризи, бренди зіткнуться з підвищеними очікуваннями щодо демонстрації значущого кліматичного лідерства та підзвітності, щоб завоювати розчарованих споживачів,

– йдеться у звіті.

Це надає підприємствам можливість заохочувати екологічний вибір без шкоди для доступності та зручності.