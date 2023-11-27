Wizz Air запускає чотири нові рейси: куди можна буде злітати

Авіакомпанії всього світу запускають чимало нових рейсів. Цього разу чотири напрямки анонсувала угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air.

Лоукостер активно розширює свої авіамаршрути й планує додати ще 4 нових рейси у 2024 році. Зокрема, мовиться про польоти з Австрії та ОАЕ.

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Деталі нових рейсів Wizz Air

Так, авіакомпанія повідомила, що вже у 2024 році почне літати з Австрії до міст Англії, Македонії та Румунії. Також Wizz Air здійснюватиме рейси з ОАЕ до міст Казахстану.

Зальцбург (SZG) – Лондон Лутон (LTN) : з 8 лютого 2024 року – тричі на тиждень.

: з 8 лютого 2024 року – тричі на тиждень. Зальцбург (SZG) – Скоп'є (SKP) : з 1 квітня 2024 року – тричі на тиждень.

: з 1 квітня 2024 року – тричі на тиждень. Зальцбург (SZG) – Бухарест (OTP) : з 2 квітня 2024 року – тричі на тиждень.

: з 2 квітня 2024 року – тричі на тиждень. Абу-Дабі (AUH) – Туркестан (HSA): з 16 січня 2024 року – тричі на тиждень.

Приклади бронювань авіаквитків Зальцбург – Бухарест / Скриншот з сайту Wizz Air

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

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