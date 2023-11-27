Wizz Air запускає чотири нові рейси: куди можна буде злітати
Джерело:Lowcost Avia
Авіакомпанії всього світу запускають чимало нових рейсів. Цього разу чотири напрямки анонсувала угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air.
Лоукостер активно розширює свої авіамаршрути й планує додати ще 4 нових рейси у 2024 році. Зокрема, мовиться про польоти з Австрії та ОАЕ.
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Деталі нових рейсів Wizz Air
Так, авіакомпанія повідомила, що вже у 2024 році почне літати з Австрії до міст Англії, Македонії та Румунії. Також Wizz Air здійснюватиме рейси з ОАЕ до міст Казахстану.
- Зальцбург (SZG) – Лондон Лутон (LTN): з 8 лютого 2024 року – тричі на тиждень.
- Зальцбург (SZG) – Скоп'є (SKP): з 1 квітня 2024 року – тричі на тиждень.
- Зальцбург (SZG) – Бухарест (OTP): з 2 квітня 2024 року – тричі на тиждень.
- Абу-Дабі (AUH) – Туркестан (HSA): з 16 січня 2024 року – тричі на тиждень.
Приклади бронювань авіаквитків Зальцбург – Бухарест / Скриншот з сайту Wizz Air
Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також радимо скористатися зручним пошуковим агрегатором типу kiwi.com.
Wizz Air: останні новини
- У березні 2023 року угорський лоукостер Wizz Air прибрав зі свого розкладу польоти в Молдову. Втім, вже зараз прийняв рішення повернутися. Також авіаперевізник з грудня почне виконувати рейси за трьома новими напрямками – вони сполучатимуть Кишинів із містами Рим, Мілан і Лондон.
- За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків. До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися за посиланням.
- Маючи амбітну стратегію зростання, перевізник прагне розширити свою мережу до 5 додаткових напрямків протягом цього року та додаткових 8 напрямків у 2024 році. Більшість нових рейсів є з Італії, а також з Польщі, Угорщини, Німеччини, Іспанії, Румунії та інших країн.
- Також навесні 2024 року лоукостер відкриє нові рейси з Гданська та відновленого аеропорту Варшава-Радом.
- Крім того, Wizz Air готовий компенсувати 300 євро пасажирам за втрату багажу. Але за додаткову послугу "захисту" багажу потрібно сплачувати окремо.