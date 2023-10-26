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Wizz Air планує запустити 3 нові рейси

Так, нові рейси відкриють з Гданська, а також з відновленого аеропорту Варшава-Радом:

Гданськ – Валенсія (Іспанія): з 31 березня 2024 року, 2 рейси на тиждень.

(Іспанія): з 31 березня 2024 року, 2 рейси на тиждень. Гданськ – Рим Ф’юмічино (Італія): з 1 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.

(Італія): з 1 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень. Варшава Радом – Ларнака (Кіпр): з 13 грудня 2023 року, 2 рейси на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Приклади бронювань авіаквитків Варшава Радом – Ларнака на 13 грудня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Варшава Радом – це новий аеропорт для Wizz Air

Відновлений аеропорт у місті Радом офіційно розпочав роботу на місці попереднього аеропорту, який раніше зіткнувся з фінансовими потрясіннями та остаточним банкрутством через нестачу пасажирів лише через 3 роки після відкриття. Тепер оновлений аеропорт, розташований приблизно за 100 кілометрів на південь від столиці, може похвалитися абсолютно новим терміналом і оновленою злітно-посадковою смугою.

Державний оператор PPL придбав аеропорт Радом після його банкрутства. Компанія PPL, відома тим, що володіє найбільшим аеропортом у Польщі, варшавським аеропортом імені Шопена, розпочала масштабний проєкт реконструкції аеропорту Радом, інвестувавши суму у 800 мільйонів злотих. У результаті аеропорт розпочав регулярні рейси в різні напрямки та планує обслуговувати приблизно 200 000 пасажирів протягом року.

З "Шопена" запустять нові рейси

Днями варшавський аеропорт анонсував розклад на зиму. Там з'явились нові рейси. Куди можна буде полетіти вже з кінця жовтня – дізнайтеся за посиланням!